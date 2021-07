Migliaia di virus sconosciuti sono stati trovati all'interno delle feci umane

54.118. Questo è il numero dei virus che vivono all'interno dell'intestino umano. Bene, il 92% di questi era precedentemente sconosciuto, secondo quanto riporta un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Microbiology. La maggior parte di questi virus è innocua poiché "mangiano" i batteri e non possono attaccare le cellule umane.

Per lo studio sono state estratte sequenze virali da 11.810 metagenomi fecali da persone di 24 paesi di tutto il mondo. Questo sforzo ha portato al Metagenomic Gut Virus, il più grande catalogo mai creato fino ad oggi che comprende 189.680 genomi virali che rappresentano più di 50.000 specie distinte.

Oltre il 90% di queste specie virali scoperte è nuova per la scienza e, in tutto, codificano più di 450.000 proteine ​​distinte. Potrebbe sembrare incredibile, ma questi agenti patogeni analizzati mostrano delle caratteristiche "uniche" in base ai modelli geografici a cui appartenevano. Ad esempio, una sottospecie di un batteriofago chiamato "crAssphage" (scoperto nel 2014) era prevalente in Asia, ma era rara o assente in campioni provenienti da Europa e Nord America.

Si è scoperto, inoltre, che un terzo delle proteine ​​codificate da virus più comuni ha funzioni sconosciute. Sicuramente lo studio aiuterà in futuro nella "terapia fagica", ovvero l'uso terapeutico dei batteriofagi per trattare le infezioni dei batteri patogeni. Tuttavia, le proiezioni dei dati suggeriscono che solo una frazione della diversità virale intestinale totale è stata studiate e devono essere condotti ancora molti studi per capire una volta per tutte la questione.