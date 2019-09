Il miglior rimedio alle malattie in natura? I predatori

I nostri animali domestici sono molto fortunati perché, in caso di malattia, vengono subito portati dal veterinario che prescrive loro la cura più adeguata per farli guarire. In natura, ovviamente, non è così.

Gli animali selvaggi, se non vengono curati dai veterinari, hanno più probabilità di soccombere a causa delle malattie.



Uno studio condotto dal professore associato nel Dipartimento delle risorse forestali e naturali Jason Hoverman, Università di Purdue, dimostra come, a migliorare la salute delle popolazioni di animali selvaggi, ci pensano proprio i loro predatori naturali.



Apparentemente questa può sembrare una contraddizione ma lo studio è volto proprio ad osservare l’interazione tra patogeni che infettano le prede ed i loro predatori.



Il lavoro di ricerca si compone di due esperimenti differenti: il primo, pubblicato nel Journal of animal ecology, evidenzia come i predatori riescano a ridurre un’infezione, all’interno di due popolazioni di prede, in un intervallo compreso tra il 57% e l’83%.



L’infezione diminuisce perché i predatori riducono il numero dei malati che non possono così contagiare i loro simili.



Il secondo lavoro, pubblicato nella rivista scientifica Diseases of Aquatic Organism, rivela come i predatori abbiano una maggiore chance di attaccare una preda infettata da un agente patogeno in quanto la patologia la rende più vulnerabile agli occhi del cacciatore.



Secondo lo studio l’infezione rende la preda più vulnerabile o più visibile agli occhi del predatore perché la malattia ne modifica i comportamenti, facendola spiccare rispetto ai suoi simili.



Il prossimo step del gruppo di ricerca è confrontare come si propagano le patologie quando una stessa comunità di individui possa essere predata da specie diverse di predatori e, nell’evoluzione di questa ricerca, verrà osservato come l’uso di pesticidi o di altre sostanze chimiche potrebbero influenzare gruppi di animali in buona salute.