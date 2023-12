Migliorare in 5 minuti la capacità di leggere? Ecco alcuni esercizi

Secondo una nuova ricerca pubblicata su School Psychology da alcuni ricercatori della Cornell University e della Syracuse University, bastano 5 minuti al giorno di esercizi per migliorare le capacità di lettura. Sarà vero?

Dopo aver visto che i videogiochi migliorano la nostra lettura, questa volta si tratta in realtà del primo studio a esaminare i legami diretti tra mindfulness (un insieme di tecniche che aiutano a raggiungere una maggiore e migliore consapevolezza di sé) e capacità accademiche nei giovani adulti.

Il team ha analizzato le prestazioni di lettura di 56 studenti di età compresa tra 12 e 13 anni. La peculiarità risiede nel fatto che prima di ogni attività, sono stati sottoposti a dei momenti di mindfulness.

Parliamo di esercizi per ottenere una maggiore consapevolezza di sé, attraverso diverse tecniche di respirazione. Vi è anche la coltivazione di pensieri positivi, atti a mantenere la concentrazione sul presente e su ciò che i soggetti avrebbero dovuto fare. I risultati sono chiari.

Alla fine dell’anno scolastico, gli studenti che hanno provato le tecniche di mindfulness leggevano in media 4,41 parole corrette in più durante un esercizio di lettura a tempo rispetto a chi non si era sottoposto a tali tecniche.

I risvolti sono innumerevoli. La comprensione della lettura è fondamentale per tante altre materie accademiche, oltre che per la vita di tutti i giorni, impattando dunque a 360 gradi sull’individuo.

Come se non bastasse, l’importanza di questi risultati appare ulteriormente ampliata dal contesto in cui si è svolto l’esperimento. Non bisogna infatti dimenticare le disparità che quotidianamente subiscono le minoranze.

"Date le ampie e persistenti disparità nelle misurazioni standardizzate della lettura tra gli studenti di colore, è entusiasmante aver trovato prove che una pratica di mindfulness efficiente in termini di tempo abbia un’influenza positiva sui risultati educativi", afferma Josh Felver, autore dello studio nonché psicologo della Cornell University.

Questa volta non si tratta dunque di poter leggere il pensiero, ma di una scoperta in grado di aiutare realmente migliaia di ragazzi in tutto il mondo.

"C'è una significativa necessità di interventi fattibili ed efficaci come questo per aiutare i giovani provenienti da contesti storicamente minoritari a rafforzare le loro capacità di lettura in modo che possano avere successo a scuola", conclude lo stesso Felver.