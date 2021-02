Migliorare i parcheggi di una città con intelligenze artificiali e droni

Tutti ci siamo trovati nella situazione di girare e rigirare in macchina alla ricerca di un posteggio. A volte siamo fortunati, a volte ci vediamo soffiare sotto il naso il parcheggio che avevamo adocchiato, altre volte torniamo a casa e prendiamo lo scooter.

Naturalmente il problema è dovuto all’incremento del numero di auto nelle aree urbane che ha caratterizzato gli ultimi decenni. Tanti comuni e città non hanno piani urbanistici per risolvere la questione e spesso il risultato che alcuni silos sono completamente vuoti mentre è impossibile parcheggiare in altre zone della città.

Una possibile alternativa è aumentare il numero dei parcheggi a pagamento, oppure il loro costo. In questo modo l’idea dei governanti è quella di invogliare i cittadini a usare i mezzi pubblici, le biciclette o i propri piedi… raccogliendo soldi per il comune. Forse però non è giusto far pesare le spese cittadine a chi in città ci vive, rendendo la vita delle persone comuni più complicata da un giorno all’altro.

Ma non è questo il punto. Un gruppo di ricercatori del Frauhofer Institute, in Germania, ha sviluppato un progetto per studiare il problema dei parcheggi con droni e intelligenza artificiale (che sta diventando sempre più simile agli umani).

I droni vengono usati per capire l’intensità del traffico di una determinata area, evitando di dover studiare i dati manualmente. Allo stesso tempo un algoritmo basato sul Deep-Learning e una rete neurale simile a quella utilizzata per il DLSS sono utilizzate per individuare ed analizzare tutti i veicoli nelle immagini fornite dai droni. Il codice calcola il numero di veicoli presenti ad ogni ora in ogni area della città e calcola il numero di parcheggi necessari.

I comuni avrebbero il vantaggio di non dover spendere tempo e denaro ad analizzare i dati manualmente, e saprebbero in anticipo se i loro progetti hanno davvero un senso di esistere.