Ecco il modo migliore per colonizzare la galassia, secondo una competizione della NASA

Un team di ricercatori cinesi ha vinto una competizione, indetta dalla NASA e chiamata Global Trajectory Optimization Competition, che li ha visti progettare il metodo migliore per colonizzare, un giorno ancora molto lontano, la Via Lattea.

La competizione si è basata, fondamentalmente, sul cercare una soluzione per un complicato problema di geometria e costruzione di percorsi, utilizzando risorse limitate. La NASA ha chiesto ai partecipanti di immaginare che, tra 10.000 anni, gli esseri umani hanno deciso di iniziare a colonizzare nuovi sistemi.

Ecco il problema presentato: "Sebbene le tecnologie e le conoscenze siano notevolmente migliorate, siamo ancora soggetti alla tirannia dell'inerzia e siamo lontani dal viaggio spaziale quasi istantaneo raffigurato nella fantascienza. Tuttavia, abbiamo le capacità per vivere nello spazio e dei coloni autosufficienti possono viaggiare nello spazio per centinaia di migliaia di generazioni, rendendo possibile agli umani raggiungere e conquistare altri sistemi stellari."

Ai concorrenti è stato chiesto di mappare l'espansione umana nella galassia, scegliendo qualsiasi direzione. La NASA ha giudicato le proposte in base al numero di sistemi raggiunti, alla vastità dell'area coperta e alla quantità di energia spesa per le loro navi. I vincitori sono stati un team chiamato NUDT-XSCC, membri del College of Aerospace Science and Engineering in Cina.