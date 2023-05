Il migliore investimento di Buffet? Apple, naturalmente

Se i risultati del Q2 2023 di Apple sono stati migliori del previsto, è anche merito del gradimento degli utenti per il brand. A parlare di questo e di tanti altri aspetti che riguardano Tim Cook e soci è stato nientemeno che Warren Buffet.

Nel corso del meeting annuale della Berkshire Hathaway con gli investitori, il CEO della holding ha spiegato la sua posizione sul brand Apple e sui suoi prodotti, spiegando innanzitutto che si tratta probabilmente dei migliori investimenti fatti dal gruppo, ma non solo.

Buffett, che è passato ad iPhone solo nel 2020, ha anche ragionato sull'importanza che ha raggiunto Apple nella nostra vita di tutti i giorni, al punto da pensare che gli utenti rinuncerebbero più facilmente a una seconda auto che a un iPhone.

Secondo il magnate USA, Apple è riuscita a conquistarsi una fiducia quasi incondizionata da parte degli utenti, trovandosi in una posizione in cui i consumatori arrivano a pagare "1.500 dollari, o qualunque cifra sia, per un telefono", e quando si trovano nella condizione di dover scegliere se "rinunciare a una seconda macchina o rinunciare al loro iPhone, rinuncerebbero alla loro seconda macchina. Cioè, è un prodotto straordinario".

Apple da sola, attualmente, rappresenta quasi il 40% degli investimenti della holding, con oltre 116 miliardi, mentre al secondo posto si trova la Bank of America con 33 miliardi e Chevron al terzo per 29 miliardi di dollari.