È il momento migliore per osservare Saturno: ecco come e dove ammirarlo

Ogni anno il cielo notturno estivo si riempie di affascinanti fenomeni astronomici, in particolare nel mese di agosto da poco iniziato. Ad attenderci da questa sera ci sarà uno spettacolare Saturno, incredibilmente luminoso e in una posizione molto favorevole per osservare i suoi affascinanti anelli.

Saturno è solitamente conosciuto come il "Signore degli anelli" del Sistema Solare, e viene etichettato come sesto corpo celeste dal Sole. Nonostante gli oltre 1,43 miliardi di chilometri (valore medio) che separano il pianeta dalla Terra, egli appare incredibilmente luminoso, in particolare durante il periodo estivo nell'emisfero boreale.

Questa luminosità è causata da diversi fattori, ma sicuramente un ruolo importante lo gioca la grandezza, essendo uno dei giganti del nostro sistema stellare. Sia astronomi esperti, sia appassionati di cielo notturno non riescono a resistere al richiamo del suo fascino, e proprio da stasera capiteranno i momenti più adatti per godere dello spettacolo notturno.

Cosa c'è di speciale che capita oggi? La risposta è molto semplice: Saturno si troverà - come si dice in gergo tecnico - "in opposizione" rispetto alla Terra (e non ha nulla a che vedere con l'astrologia). Ciò si tradurrà in una luminosità più accentuata, che potrà essere apprezzata tanto ad occhio nudo quanto con piccoli o avanzati strumenti ottici.

Gli anelli saranno visibili solo con strumenti astronomici come telescopi o binocoli di media potenza, ma vi assicuriamo che la fatica di reperirne uno sarà ampiamente ricompensata. Oltretutto, in questo periodo, Saturno è "inclinato" in un modo ottimale, il che farà apprezzare ancora di più la spettacolarità dei suoi infiniti anelli luccicanti.

Osservarlo nel cielo sarà facile: vi basterà attendere l'imbrunire, attendendo magari un orario comodo dopo le 21:55, quando il corpo celeste sarà piuttosto alto sull'orizzonte. Sarà comunque visibile per tutte le notte fino alle 04:00 inoltrate, quindi non preoccupatevi troppo della puntualità. La direzione sarà sempre la stessa: sorgerà a SUDEST per poi raggiungere il picco verso SUD.

Attenzione soltanto a non confondersi con Giove, dato che i due sono sempre in compagnia e saranno a "stretto" contatto per tutto il resto del 2021. Buona caccia stellare!