Quale è il modo migliore per ottenere lo SPID? Ecco la procedura

Da qualche mese abbiamo avuto modo di familiarizzare con lo SPID, ovvero il Sistema per l’Identità Digitale del Governo Italiano che, soprattutto durante questo 2021, sarà sempre più importante per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Sul mercato sono disponibili tanti sistemi ed Identity Provider, ma qual è il migliore

Sostanzialmente non esiste un sistema “migliore” di altri, ma è chiaro che alcuni Identity Provider facilitano in maniera importante tale procedura.

Ad esempio, facendo la richiesta dello SPID a Poste Italiane, si può effettuare rapidamente il riconoscimento, semplicemente rivolgendosi in uno degli Uffici Postali sparsi sul territorio nazionale. Gioca a favore dello SPID di Poste Italiane anche il fatto che tale riconoscimento viene garantito in maniera completamente gratuita, a differenza di quanto avviene in altre circostanze.

Sul sito web dello SPID, nella sezione Richiedi SPID è presente una tabella esplicativa contenente tutte le informazioni sull’attivazione di ogni SPID. Va da se che le esigenze di ogni persona sono differenti, soprattutto in un periodo particolare come questo.

La procedura di richiesta dello SPID, con i relativi documenti da presentare sono uguali. La differenza sta nel riconoscimento che può avvenire di persona, da remoto, con firma digitale o carta nazionale servizi, oltre che con carta d'identità elettronica.