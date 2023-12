Ecco il modo migliore per scegliere un albero di Natale rispettoso per l'ambiente

Quando arriva il periodo natalizio, una delle decisioni più importanti per molte famiglie riguarda la scelta dell'albero di Natale. Tra un albero vero e uno artificiale, quale opzione è la più sostenibile? La risposta a questa domanda non è semplice e varia a seconda di diversi fattori.

In Italia i sondaggi non mentono: la maggior parte degli italiani scegli quello artificiale, anche se il tasso di crescita di acquisto di alberi veri nel Bel Paese è in aumento. Se optate per uno vero, considerate che durante la loro crescita, gli alberi assorbono anidride carbonica dall'aria, contribuendo a ridurre l'impatto dei gas serra.

Questo processo si interrompe ovviamente una volta che l'albero viene tagliato. Inoltre, quando l'albero inizia a decomporsi, rilascia nuovamente carbonio nell'atmosfera. D'altra parte, il sistema radicale dell'albero continua a immagazzinare carbonio per un certo periodo, e di solito vengono piantati nuovi alberi per continuare il ciclo.

Per trovare quello più sostenibile, considerate la sua origine. Ad esempio, se vivete in una regione dove non crescono abeti nobili, acquistarne uno significherebbe che è stato trasportato da lontano, aumentando le emissioni di gas serra (e se ci sono queste escrescenze, non compratelo mai). Tuttavia, se l'albero è trasportato insieme a centinaia di altri, le emissioni individuali sono relativamente basse. Per quanto riguarda quelli artificiali, hanno il vantaggio di durare per anni e richiedere quasi nessuna manutenzione.

Sono prodotti principalmente a base di petrolio e, una volta gettati via, possono impiegare centinaia di anni per decomporre. Se decidete di acquistarne uno artificiale, il modo migliore per ridurre l'impatto ambientale è riutilizzarlo per molti anni. Il punto di pareggio, in cui le emissioni di un albero artificiale corrispondono a quelle di un albero vero acquistato ogni anno, varia da un minimo di quattro anni a un massimo di venti anni, a seconda dei fattori considerati.

Molti alberi artificiali sono costruiti per durare 30 anni o più. Per prolungarne la durata, maneggiatelo con cura durante il montaggio e lo stoccaggio. Se si danneggia, cercate pezzi di ricambio invece di sostituirlo per intero. In definitiva, sia che scegliate un albero vero o uno artificiale, ci sono modi per rendere la vostra scelta più sostenibile.

Sicuramente una cosa è ovvia: il consumismo e la sfarzosità vanno in contrasto con le scelte sostenibili. A proposito: ecco l'albero di Natale più piccolo del mondo.