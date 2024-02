Questo è il giorno migliore della settimana per pesarti: non farlo mai altre volte

Affrontare la bilancia può trasformarsi in un momento di trepidazione per molti, ma secondo gli esperti, esiste un momento settimanale ottimale per scoprire la verità sul nostro peso, evitando le distorsioni legate agli eccessi del fine settimana.

Gli studiosi della Cornell University hanno individuato il mercoledì come il giorno ideale per una valutazione realistica e coerente del nostro stato di forma. Questa scelta non è casuale: il lunedì si tende a pesare di più a causa delle libagioni del weekend, mentre il venerdì si registra spesso il peso minimo, rendendo il mercoledì il punto di equilibrio perfetto per una lettura bilanciata.

Tuttavia, questo non è un dogma universale: per chi preferisce dedicarsi all'attività fisica intensa - che ti fa pesare meno dopo l'allenamento - durante il weekend senza cedere a tentazioni culinarie, il lunedì potrebbe riservare sorprese positive. L'indagine non si ferma qui: per coloro che puntano a raggiungere e mantenere il peso ideale, la strategia vincente sembra essere quella di un controllo quotidiano.

Studi condotti dalle Università di Pittsburgh e della California a San Francisco, basati sull'analisi di oltre mille individui in sovrappeso monitorati per un anno, hanno evidenziato come la frequenza giornaliera nella pesatura corrisponda a una maggiore perdita di peso rispetto a chi si pesa meno spesso. Anche ulteriori ricerche della Cornell University confermano l'efficacia di questo metodo, sottolineando però l'importanza di non lasciarsi scoraggiare dalle fluttuazioni di peso giornaliere, attribuibili a fattori come variazioni ormonali o ritenzione idrica.

In questo modo, il monitoraggio costante diventa uno stimolo a perseguire con determinazione i propri obiettivi di benessere. Nel frattempo in circolazione c'è un nuovo farmaco che combatte l'obesità.