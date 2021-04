Ecco il modo migliore per visitare Marte stando comodamente sulla Terra

Sicuramente la Terra e Marte hanno grandi differenze che li rendono pianeti molto diversi, nonostante qualche piccola somiglianza. Tuttavia, sul nostro bel mondo è possibile fare una visita sul Pianeta Rosso... senza prendere un razzo. Stiamo parlando del deserto di Atacama in Cile, utilizzato perfino dalla NASA per delle simulazioni.

L'agenzia spaziale americana, infatti, testa i suoi rover in questo luogo fin dal 1997. Recentemente sono stati anche utilizzati degli strumenti per cercare la vita con un semplice motivo: "se possiamo farlo in uno dei luoghi più morti della Terra, non abbiamo nessun problema a portarlo su Marte ", afferma Brian Glass, investigatore principale Atacama Rover Astrobiology Drilling Studies.

Nel deserto di Atacama, le precipitazioni avvengono solo ogni 20 o addirittura 100 anni. Come Marte, l'Atacama ha una topografia estrema con vaste saline e vulcani, compreso quello attivo più alto sul pianeta (Ojos del Salado). Ovviamente in questo luogo desolato, ci sono alcuni dei cieli più bui del nostro pianeta e le più grandi strutture con cui gli scienziati scrutano il cielo.

In poche parole, questo luogo è il posto più arido della Terra. Gran parte dell'Atacama è "morta" come Marte, ma anche in questo luogo - almeno sul nostro pianeta - è possibile incontrare delle forme di vita, specialmente nelle saline, note come salares, le cui acque salmastre sostengono una vasta gamma di forme di vita, inclusi i fenicotteri (animali che possono instaurare amicizia come gli esseri umani).

Insomma, sicuramente un luogo davvero incredibile, che ci ricorda quanto possa essere vario il nostro mondo.