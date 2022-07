I migliori accessori per potenziare Steam Deck in offerta su Amazon

Molti utenti sono ancora in lista d'attesa per ricevere la loro tanto agognata console portatile di Valve. Ne abbiamo raccontato i pregi nella nostra recensione di Steam Deck, ma alcune potenzialità possono essere raggiunte solo con degli accessori.

Ne abbiamo parlato, per esempio, nella nostra breve guida su come espandere la memoria di Steam Deck, in cui ci siamo soffermati su questo aspetto in particolare e sulla possibilità di installare giochi anche al di fuori della memoria integrata. Le migliori proposte in tal senso sono le seguenti:

MicroSD SanDisk Extreme

Samsung Evo Select (meno veloci, ma comunque soddisfano i requisiti)

Una volta acquistata la memoria, potrebbe tornarvi utile anche consultare la nostra breve guida su come spostare i giochi Steam Deck su MicroSD.

Se da una parte la console di Valve è pensata per essere una macchina da gioco in mobilità, la presenza di un ambiente desktop la rendono adatta anche a un soddisfacente uso ufficio o multimedia. Per farla rendere al meglio in questa modalità, tuttavia, è consigliabile utilizzare un hub USB per aumentare le porte, consentire la ricarica e fornire un output HDMI a Steam Deck.

Vi abbiamo già parlato di come collegare Steam Deck alla TV, ma in queste settimane abbiamo avuto modo di utilizzarla con un hub USB tra i più economici su Amazon. Lo trovate sullo store a soli 17,99 euro e supporta la ricarica PD a 100W (Type-C), tre USB Type-A per il trasferimento dati, un lettore di schede di memoria e un output video HDMI con supporto massimo 4K/30, più che sufficiente per Steam Deck.

Infine, per chi è in possesso di una stampante 3D, suggeriamo di dare un'occhiata ai nostri consigli sui migliori accessori per Steam Deck da stampare in 3D in maniera totalmente gratuita.