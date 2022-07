I migliori accessori per Steam Deck da stampare in 3D gratis e in poche ore

La prima console handheld di Valve è ormai sul mercato da qualche mese e anche noi abbiamo avuto modo di passarci qualche settimana. Della nostra esperienza vi abbiamo già parlato nella recensione di Steam Deck, ma siamo sicuri sia tutto qui?

In effetti, ci sono davvero tantissime cose di cui parlare quando si affronta un argomento di questo tipo. Stiamo parlando di un progetto che potrebbe seriamente andare a ridefinire il modo di intendere il gaming in mobilità, complici prestazioni all'altezza per un prezzo contenuto sin dal day one.

Oltre a ciò, uno degli aspetti più intriganti di Steam Deck è l'aria open che si respira tutto intorno all'intero progetto, a partire dalla possibilità di utilizzare un ambiente desktop completo e quindi di poterla sfruttare praticamente per qualunque esigenza.

Come se non bastasse, ricordiamo che prima ancora della spedizione dei primi modelli, la stessa Valve pubblicò i progetti 3D di Steam Deck, facendo partire la macchina dei modder della community per dare libero sfogo alla fantasia dei disegnatori di tutto il mondo.

Per questo motivo, ecco i progetti che, secondo noi, non dovrebbero mancare nella casa di un possessore di Steam Deck, a partire dall'utilissimo stand creato da neebick, disponibile su Thingiverse e totalmente gratuito, che consente di mantenere in piedi la console durante la ricarica, lasciando anche una discreta clearance per gli sfoghi e le aperture del sistema di dissipazione grazie a un dorso asimmetrico, dotato anche di una intelligente scanalatura per far passare il cavo. Potete osservarlo in calce (versione 3), modello stampato da noi con una Prusa MK3S+ con del comune PLA, altezza layer 0,3 (preset draft), in poco più di sei ore.

Secondo progetto molto interessante è quello di Bhgp: un interessante inserto per la custodia originale che sfrutta la rientranza e la fascia elastica per fissare in maniera ordinata il caricabatterie in dotazione. Anche lui stampato con la stessa macchina e lo stesso preset in una manciata di ore (circa 4).

Terza, ma non per importanza, un'idea piuttosto particolare disegnata da LWC e disponibile gratuitamente su Printables, il portale di Prusa per la condivisione di file. Si tratta di un vero e proprio parasole per giocare con maggiore visibilità sotto il sole estivo. Noi non l'abbiamo ancora stampato: cosa ne pensate?