Uno dei migliori astronomi al mondo non crede che Elon Musk ci porterà su Marte

L'ambizione di Elon Musk di popolare Marte con un milione di anime entro il 2050 ha acceso l'immaginazione di molti, promettendo un capitolo completamente nuovo nella saga umana. Tuttavia, non tutti guardano a questo futuro con occhi sognanti.

Martin Rees, rinomato astrofisico e membro delle prestigiose Royal Households del Regno Unito, porta una ventata di realismo critico a queste visioni interplanetarie, etichettando le prospettive di Musk come una "pericolosa illusione".

Attraverso i canali del podcast della Camera dei Lord, Lord Speaker’s Corner, ha condiviso il suo scetticismo, non tanto sulle capacità imprenditoriali di Musk, figura senza dubbio straordinaria, quanto sulla fattibilità e sulla desiderabilità dei suoi piani marziani. Riflettendo sulla corsa allo spazio, Rees offre una prospettiva ancorata alla terra, ricordandoci che le sfide ambientali del nostro pianeta potrebbero sembrare banali in confronto all'ardua impresa di rendere Marte un luogo vivibile per l'umanità.

L'idea di un'esodo di massa verso il pianeta rosso, una via di fuga dalle calamità terrestri, è per lui non solo irrealistica, ma anche pericolosamente ingannevole. In questo scenario, Marte potrebbe al massimo ospitare una manciata di arditi pionieri, più simili agli abitanti dell'inospitale Polo Sud che a una fiorente comunità interplanetaria... anche se secondo il miliardario quasi tutti potranno andarci.

Mentre la collaborazione tra la NASA e SpaceX di Musk continua a sfornare progetti ambiziosi, Rees suggerisce un approccio più sobrio all'esplorazione dello spazio, privilegiando le missioni robotizzate a controllo remoto che possano affrontare i pericoli dell'ignoto senza mettere a rischio vite umane.

La sua è una chiamata alla prudenza, un invito a ponderare gli enormi costi finanziari e umani dell'avventura spaziale e a considerare con attenzione a chi spetti il conto di queste audaci esplorazioni. In fondo, forse è giunto il momento di guardare prima dentro di noi e risolvere le problematiche del nostro mondo, prima di lanciarci verso orizzonti alieni.

