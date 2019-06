Le migliori offerte sui Casio G-Shock per l'estate 2019

Da qualche anno sono tornati nuovamente in auge i Casio G-Shock, che nonostante l'aumento della popolarità degli smartwatch come Apple Watch, continuano a registrare un ottimo riscontro tra i più giovani. Vediamo insieme quali sono i migliori modelli per l'estate, anche a prezzi più bassi rispetto a quelli di listino.

Casio G-Shock GA-100-1A2ER

Il primo modello di cui vi parliamo è il GA-100-1A2ER, che riprende il design classico della linea. Resistente agli urti ed impermeabile fino a 20 bar (200 metri), è una delle soluzioni ideali nella stagione estiva in quanto può essere usato anche al mare ed in piscina. Casio garantisce una durata della batteria di 10 anni, oltre che resistenza agli urti grazie ai meccanismi di sospensione e la struttura della cassa.

L'orologio è in vetro minerale, robusto ed anti graffio e protegge il quadrante da danni antiestetici.

Prezzo Amazon: 87,91 Euro rispetto ai 99,90 Euro di listino.

Casio G-Shock GW-M5610-1ER

Il secondo modello invece porta il numero identificativo GW-M5610-1ER, ed è caratterizzato da un sistema d'illuminazione automatica che fa accendere il quadrante al movimento del polso. Questo Casio G-Shock è basato sul concept Triple 10, ed include la stessa resistenza agli urti ed impermeabilità del modello precedente.

Un'aggiunta importante è rappresentata dall'energia solare ed un indicatore del livello della batteria, che consente di tenere sempre sotto controllo l'autonomia.

Prezzo Amazon: 101,50 Euro, rispetto ai 129 Euro di listino.

Casio G-Shock Military Stea GD-100MS-3ER

Questo orologio con scocca verde militare sfoggia la funzione Super-Auto-Led Light che consente di illuminare il quadrante tramite il movimento del polso. Il design è progettato per proteggere l'orologio da urti e vibrazioni, oltre che colpi accidentali.

Siamo di fronte ad un orologio con vetro minerale robusto, resistente ai graffi. Il cinturino invece è in resina di tipo sintetico, e resistente all'acqua fino a 200 metri.

Prezzo Amazon: 72,09 Euro, rispetto ai 129 euro di listino.

Casio G-Shock GA-710-1A9ER

L'ultimo modello che proponiamo è il GA-710-19ER, su cui Amazon applica uno sconto del 31%, pari a 40 Euro rispetto ai 129 Euro di listino. Anche in questo caso siamo di fronte ad un Casio G-Shock in vetro minerale, con cronometro 1/100 sec e possibilità di attivare e disattivare il suono dei tasti:

L'orologio include anche una parte digitale con calendario automatico e formato dell'ora da 12 e 24 ore.

Confermata la resistente agli urti e vibrazioni, oltre che l'impermeabilità fino a 20 Bar.

Prezzo Amazon: 89 Euro rispetto ai 129 Euro di listino.