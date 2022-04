Quali sono le migliori città per una carriera crypto? Ecco la top 10

Vi siete mai chiesti quale sia il miglior posto dove avviare una nuova carriera nel mondo delle criptovalute? Che ci crediate o no, a questa domanda esiste una risposta. Ecco, quindi, le migliori 10 città in cui tuffarsi nel sogno su blockchain.

La migliore, senza troppe sorprese, è New York. Stando allo studio, però, il polo finanziario americano, non è l'unico riferimento in campo crypto presente negli Stati Uniti. A dire il vero, in effetti, gran parte delle città più appetibili da questo punto di vista sono proprio americane.

Come dicevamo, New York City si piazza al primo posto, con un totale di 4729 posti di lavoro nel settore, 327 attività già avviate e uno stipendio medio di 125.000 dollari.

Al secondo posto troviamo Oakland, con numeri sovrapponibili a NY in termini di salario medio e posti di lavoro. Tuttavia, i business avviati in questa zona sono appena 8 e le potenzialità, quindi, molto interessanti. Segue a strettissimo giro la Silicon Valley. In effetti, il paradiso tech di San Francisco dispone già di 3827 posti di lavoro con un salario medio di 112.000 dollari.

Fuori dal podio troviamo Singapore, seguita da Los Angeles e Chicago. Al settimo posto, invece, troviamo la bellissima Londra, con i suoi 2608 posti di lavoro e 83.000 dollari medi di stipendio. Chiudono la classifica, in ordine, Boston, Austin e Seattle.

Dopo aver curiosato in questa particolare classifica, potrebbe interessarvi sapere quali stati hanno già approvato criptovalute come monete reali. Ebbene, oltre al già ben noto El Salvador, di recente anche la Repubblica Centrafricana ha approvato Bitcoin come valuta a corso legale.