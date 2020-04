Migliori cuffie e auricolari wireless economici, sotto i 100 euro

Dopo avervi "trasportato" nel mondo degli smartphone economici in ambito di autonomia, oggi andiamo a scoprire insieme un altro mercato in cui può essere ancora più difficile orientarsi, ovvero quello delle migliori cuffie wireless economiche (sotto i 100 euro).

Infatti, spesso online vengono recensiti, per ovvi motivi, gli headset più costosi, ma in realtà spesso ci contattano persone con esigenze che potremmo definire "di base". In particolare, c'è un determinato target d'utenza che non mira ad un'alta fedeltà audio, ma si accontenta semplicemente di cuffie senza fili in grado di riprodurre i contenuti multimediali a una qualità discreta e senza troppi problemi dal punto di vista della latenza.

Ebbene, se rientrate tra queste persone, di seguito trovate alcuni consigli che potrebbero fare per voi (abbiamo inserito tutti headset che abbiamo provato internamente, o al massimo di cui abbiamo sentito parlare bene da pressoché chiunque, ma ovviamente esistono miriadi di modelli). Sentitevi liberi di dare consigli nello spazio dedicato ai commenti, nel caso vi siate trovati bene con altri modelli.

Migliori cuffie wireless sotto i 100 euro

Blitzwolf BW-HP0: batteria, sound corposo nei bassi e funzionalità aggiuntive tramite pulsanti fisici. Il rapporto qualità/prezzo è ottimo ed è davvero difficile chiedere di più in questa fascia. Le stiamo ancora utilizzando, come cuffie secondarie, a quasi un anno dalla recensione e non abbiamo mai avuto grandi problemi.

Link utili: recensione Blitzwolf BW-HP0, sito ufficiale (attualmente non si trovano su Amazon Italia, ma solitamente si possono acquistare a circa 25 euro online. Contate che in questo periodo è difficile reperire molti prodotti, ma la situazione dovrebbe sbloccarsi).

JBL E40 BT: è un modello che tutti stanno un po' riscoprendo in questo periodo, da quando costa meno di 100 euro su Amazon. JBL è una garanzia in campo audio e queste cuffie non deludono in quanto a qualità in questa fascia di prezzo, grazie ai driver da 40 mm e alla tecnologia PureBass.

Link utili: pagina su Amazon Italia (prezzo 99,99 euro);

Dodocool DA158: audio certificato Hi-Res, supporto al codec aptX e sistema di riduzione del rumore. Queste sono le caratteristiche più interessanti offerte da queste cuffie economiche, che sicuramente possono fare gola a una certa tipologia d'utenza.

Link utili: recensione Dodocool DA158, sito ufficiale (attualmente risultano non disponibili su Amazon Italia, ma cercando online solitamente si possono trovare a meno di 70 euro).

Migliori auricolari wireless sotto i 100 euro

Blitzwolf BW-FYE3: delle True Wireless dal buon rapporto qualità/prezzo. Hanno anche la certificazione IPX6 e il charging box può essere utilizzato come powerbank di emergenza.

Link utili: recensione Blitzwolf BW-FYE3, sito ufficiale (attualmente non si trovano su Amazon Italia, ma online solitamente si trovano per circa 40 euro).

Pamu Scroll: certificazione IPX6, Bluetooth 5.0 e compatibilità con i principali assistenti vocali. Degli auricolari wireless interessanti che hanno convinto molte persone a dare fiducia all'azienda.

Link utili: recensione Pamu Scroll, pagina Amazon Italia (circa 80 euro).

Xiaomi Mi True Wireless 2/ Airdots Pro 2: apprezzati da molti utenti che non hanno particolare esigenze, gli auricolari low cost di Xiaomi possono sicuramente essere una buona soluzione per il prezzo a cui vengono offerti. L'azienda cinese ha apportato vari miglioramenti tramite aggiornamenti software. A livello di qualità sonora, sono un gradino sopra alle Pamu Scroll e alle altre soluzioni. Il design può piacere o non piacere e sicuramente non si tratta di un prodotto perfetto, ma in questa fascia può essere interessante.

Link utili: pagina Amazon Italia (circa 80 euro).