I migliori laptop Lenovo a meno di 500 euro su Amazon, anche al prezzo più basso di sempre

Al netto delle offerte su aspirapolvere e lavapavimenti Dreame attive su Amazon, con tagli fino al 25% sul prezzo di listino, sullo stesso portale di e-commerce è possibile trovare tre computer portatili Lenovo a meno di 500 euro, grazie a sconti che toccano il 40% o addirittura portano i laptop al prezzo più basso di sempre.

Vediamo nel dettaglio quali sono i dispositivi Lenovo disponibili a prezzi vantaggiosi:

Lenovo IdeaPad 1 Notebook - Display 14" HD, 1.4Kg (Processore Intel Celeron N4020, 128 GB SSD, RAM 4 GB, Windows 10 Home in modalità S) - Ice Blue - Ultrasottile 17.7mm - Esclusiva Amazon: 229 euro

Notebook - Display 14" HD, 1.4Kg (Processore Intel Celeron N4020, 128 GB SSD, RAM 4 GB, Windows 10 Home in modalità S) - Ice Blue - Ultrasottile 17.7mm - Esclusiva Amazon: 229 euro Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" FullHD 1.65Kg (Processore AMD Ryzen 3 5300U, 256 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10) - Riconoscimento facciale per Windows Hello - Abyss Blue - Esclusiva Amazon: 399 euro

Lenovo IdeaPad 3 Notebook - Display 15.6" FullHD 1.65KG (Processore Intel Core i3-1115G4, 512 GB SSD, RAM 8 GB, Windows 10) - Fingerprint reader ed otturatore fisico - Abyss Blue - Esclusiva Amazon: 499 euro

Di questi laptop, l’IdeaPad 3 con CPU Intel Core i3-1115G4 è l’unico venduto al prezzo più basso di sempre; il laptop con AMD Ryzen 3 5300U, invece, vi dista di appena 20 euro. Infine, il Lenovo IdeaPad 1 low-cost è scontato del 40%.

Amazon si occupa sempre di vendita e spedizione, con consegna gratuita in un giorno se si risulta iscritti a Prime, e il pagamento può essere sempre dilazionato in più rate a Tasso Zero con Cofidis al momento del check-out, selezionando l’opzione apposita.

Se invece cercate un modello più performante, da Unieuro potete acquistare un Lenovo con RTX 3050 Ti a 300 euro in meno.