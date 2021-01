I migliori metodi per smettere di fumare in questo nuovo 2021

Se nei vostri "buoni propositi per il 2021" avete messo in lista "smettere di fumare", allora leggere questa lista vi tornerà davvero utile. Ecco, infatti, i diversi metodi che la scienza suggerisce di provare per eliminare dalla vostra vita il vizio del tabagismo.

: si tratta di un farmaco che agisce riducendo il piacere che le persone provano dal fumo. Allevia anche i sintomi di astinenza quando le persone smettono e, secondo gli studi, la vareniclina raddoppia approssimativamente le possibilità di smettere di fumare a lungo termine; Sigarette elettroniche: nonostante si dicano molte cose sul loro conto, secondo diversi studi (oltre 50) le sigarette elettroniche alla nicotina probabilmente aiutano le persone a smettere di fumare per almeno sei mesi e probabilmente funzionano meglio delle terapie sostitutive alla nicotina.

Insomma, questi sono i consigli migliori. Tuttavia la parte più difficile, come sempre, tocca voi: smettere di fumare non è certamente facile, ma farlo porterà sicuramente dei vantaggi non indifferenti a molti aspetti della vostra vita. Ricordate, inoltre, che non è mai troppo tardi per smettere di fumare.