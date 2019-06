Questi sono i migliori modelli di TV per guardare Netflix nel 2019

Netflix ha da poco svelato la lista ufficiale dei TV che garantiscono la migliore esperienza di visione dei contenuti presenti sulla piattaforma nel 2019. Le indicazioni sono particolarmente utili per coloro che intendono acquistare un nuovo televisore nell'anno in corso.

Fondamentalmente nella lista sono presenti quasi esclusivamente televisori di tre marchi: Samsung, Sony e Panasonic:

Samsung : serie Q60R / Q70R / Q80R / Q90R / Q900R e modelli RU800, The Serif, The Frame

: serie Q60R / Q70R / Q80R / Q90R / Q900R e modelli RU800, The Serif, The Frame Sony : serie AG9, Bravia X85G / X90G;

: serie AG9, Bravia X85G / X90G; Panasonic: serie Viera GX700 / GX800 / GX900.

I modelli sono stati valutati secondo una serie di criteri che includono la possibilità di accedere al catalogo in pochi secondi, la facilità di navigazione all'interno dell'interfaccia grafica ed il supporto alle ultime versioni dell'applicazione ufficiale e di conseguenza anche alle novità che gli sviluppatori hanno intenzione di introdurre.

Netflix è solita rilasciare un elenco di TV consigliati ogni anno, ma nei nuovi criteri per il 2019 figura anche la funzione "Always Fresh", che mantiene l'app attiva in background anche quando la TV è in modalità sospensione, in modo tale che l'apertura richieda meno tempo possibile.

Chiaramente ciò non implica che la visualizzazione su altri modelli non sia ottimale, ma Netflix sostiene che su questi l'esperienza di visione sia la migliore in assoluto.