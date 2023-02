I migliori monitor da gaming MSI in sconto su Amazon, consegna in un giorno

Le offerte Amazon di questa settimana non si fermano all’ottimo TV Sony OLED a quasi metà prezzo. Nello stesso portale di e-commerce potete trovare anche due monitor da gaming MSI in sconto, con consegna gratuita in un giorno e pagamento effettuabile a rate senza interessi.

Il primo modello che evidenziamo in questa occasione è l’MSI Optix G273QF, caratterizzato da un pannello ultrawide piatto da 27 pollici con risoluzione pari a 2560 x 1440 pixel, frequenza di aggiornamento massima di 165Hz e tempo di risposta pari a 1ms. Non manca, oltretutto, un filtro antiriflesso e anti luce blu per affaticare meno gli occhi. Per un periodo di tempo non precisato sarà dunque disponibile a 348,99 euro al posto di 399 euro, ovvero al 13% in meno.

Altrimenti, potete puntare al modello MSI Optix MAG301CR2 con schermo curvo da 30 pollici dalla risoluzione pari a 2560 x 1080 (dunque ultrawide ma Full HD) con frequenza di aggiornamento massima di 200Hz, tempo di risposta di 1 ms e curvatura 1500R. Anziché spendere 399 euro in questo caso si scende a 365,56 euro.

In entrambi i casi non si tratta del pezzo più basso di sempre, raggiunto durante il 2022. Amazon si occupa comunque di vendita e consegna, con arrivo all’indirizzo o punto di ritiro selezionato in un giorno se siete abbonati a Prime. Il pagamento, come anticipato in apertura, può essere effettuato in più mensilità a tasso zero con Cofidis o secondo piano della società di Seattle.

Facciamo presente che con questi monitor da gaming otterrete anche 10 euro di sconto su Microsoft 365 Family e un buono sconto del 33% sull’acquisto dell’Xbox Game Pass per PC.

In chiusura, rammentiamo che sempre sullo stesso portale potete trovare anche cuffie da gaming Logitech in offerta.