I migliori monitor LG in offerta su Amazon, modelli da gaming e anche 4K

Amazon durante il mese di febbraio sta proponendo davvero molti monitor a prezzi interessanti: oltre ai modelli ASUS da gaming quasi al minimo storico, nel catalogo della società statunitense si trovano anche alcuni monitor LG in offerta, sia da gaming che 4K per godersi al meglio film, video e serie TV via PC.

Il modello più economico tra quelli da noi scovati è l’LG 24GN60T della linea UltraGear da gaming, con tempo di risposta pari a 1ms (GtG), AMD FreeSync Premium per il refresh rate fino a 144Hz, risoluzione FHD e supporto allo standard video HDR10. Il prezzo? 179,99 euro al posto di 249 euro, ovvero il 28% in meno e venti euro in più rispetto al prezzo più basso di sempre.

Segue a 319,99 euro anziché 399 euro il monitor LG 34WQ650 caratterizzato da un pannello da 34 pollici ultrawide, LED IPS con risoluzione pari a 2560 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento massima pari a 100Hz. Il tempo di risposta è sempre di 1ms, e non mancano due speaker stereo da 14W. Rispetto al prezzo più basso di sempre, ora si posizione a 40 euro in più secondo lo storico offerto da Keepa.

Dulcis in fundo, Amazon Italia rilancia l’LG 32UN650 a 464,89 euro anziché 599 euro. Il display è un LED IPS UltraHD 4K da 32 pollici con refresh rate fisso a 60Hz, speaker stereo da 10W, supporto a 1 miliardo di colori e supporto all’HDR.

Tutti e tre i monitor sono venduti e spediti dall’azienda di Seattle che garantisce la consegna gratuita ai clienti Prime e permette di completare il pagamento in cinque rate senza interessi.

