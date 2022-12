Le migliori offerte Amazon su mouse da gaming Logitech, almeno 40% in meno

Dovete sostituire il vostro mouse o volete completare la vostra postazione da gaming con una periferica di fascia medio-alta? Ecco a voi i migliori sconti su mouse da gaming Logitech che potete trovare tra le Offerte di Fine Anno di Amazon, dove i prezzi scendono considerevolmente grazie a tagli superiori al 40%.

I modelli che trovate di seguito sono sia cablati, sia wireless. Avrete quindi l’imbarazzo della scelta a seconda delle vostre preferenze ed esigenze, specialmente se giocate a livello semi-professionale o competitivo:

Logitech G502 HERO Mouse Gaming Prestazioni Elevate, Sensore HERO 25K, 25.600 DPI, RGB, Pesi Regolabili, 11 Pulsanti Programmabili, Memoria Integrata, PC/Mac/Laptop, Nero: 49,99 euro (92,99 euro)

Logitech G305 LIGHTSPEED Mouse Gaming Wireless, Sensore 12K HERO, 12.000 DPI, Design Leggero, 6 Pulsanti Programmabili, Batteria 250 Ore, Memoria Integrata, PC/Laptop – Nero: 43,99 euro (43,99 euro)

Logitech G502 Mouse Gaming Wireless LIGHTSPEED, Sensore HERO 16K, 16000 DPI, RGB, Design Leggero, 11 Pulsanti Programmabili, Batteria Lunga Durata, Memoria Integrata, Compatibile PC/Mac/Laptop, Nero: 101,99 euro (169 euro)

Tutti e tre i mouse da gaming proposti non sono venduti al prezzo più basso di sempre; ciononostante, si tratta di tagli considerevoli sul listino. Il gigante guidato da Andy Jassy si occupa di vendita e spedizione, garantendo la consegna gratuita in pochi giorni e includendo in promozione un buono sconto del 33% sull’acquisto dell’Xbox Game Pass per PC. Per il Logitech G502, peraltro, è possibile completare il pagamento a rate con Cofidis avendo un prezzo superiore ai 100 euro.

