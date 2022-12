Le migliori offerte Amazon su smartphone OPPO, anche al minimo storico

Dopo avervi proposto nella giornata di ieri i migliori laptop Lenovo in offerta su Amazon, tre modelli a meno di 500 euro, torniamo sul portale della società di Andy Jassy per proporvi una serie di smartphone OPPO in sconto, anche al prezzo più basso di sempre.

Offerte Amazon su smartphone OPPO

OPPO A54s Smartphone, AI Triple Camera 50+2+2 MP, 6.52” 60HZ HD+ Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, RAM 4GB + ROM 128GB espandibile, IPX4, [Versione Italiana], Crystal Black: 175,99 euro

OPPO Find X5 Lite Smartphone AI Tripla fotocamera 64+8+2MP Display 6.43” Refresh rate 90HZ AMOLED FHD+ 4500mAh RAM 8GB+ROM 256GB Android 12 [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Startrails Blue: 379,90 euro

Smartphone AI Tripla fotocamera 64+8+2MP Display 6.43” Refresh rate 90HZ AMOLED FHD+ 4500mAh RAM 8GB+ROM 256GB Android 12 [Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana] Startrails Blue: 379,90 euro OPPO Find X5 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Display 6.55” Refresh rate 120HZ Amoled FHD+, 4800mAh, RAM 8GB + ROM 256GB Android 12[Extra Garanzia 24+6 Mesi Versione Italiana], White: 549,90 euro

OPPO Find X5 Pro Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Refresh rate 120HZ WQHD+ 5000mAh, RAM 12GB + ROM 256GB, Android 12, Nero (Glaze Black), Display 6.7" [Versione Italiana]: 1.049,90 euro

Tutti questi dispositivi mobili del marchio cinese sono venduti e spediti da Amazon, e la consegna viene assicurata a costo zero ai clienti Prime; nella maggior parte dei casi, persino in un singolo giorno. Le offerte hanno anche una data di conclusione, fissata al 21 dicembre 2022 salvo esaurimento scorte. Il pagamento può essere completato anche in più rate secondo piano dell’azienda di Seattle o con Cofidis a tasso zero, selezionando l’opzione dedicata al momento del check-out.

Sempre su Amazon, poi, potete trovare anche l’iPhone 14 da 128 GB in sconto.