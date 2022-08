Le migliori offerte su auricolari TWS di agosto 2022 su Amazon: anche meno di metà prezzo

Nel corso della giornata odierna abbiamo scovato una offerta eccezionale su un TV LG G2 evo su Amazon, ma non è l’unica interessante di questo periodo sul portale citato. Ad esempio, potete trovare molti auricolari TWS di fascia medio-alta a prezzi ottimi, con tagli fino al 59% sul listino.

Offerte Amazon su auricolari True Wireless

Samsung Galaxy Buds Live Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore (ANC), batteria a lunga durata, suono di AKG, vestibilità comoda, nero (versione tedesca), cromato: 69,80 Euro

Sony LinkBuds – Auricolari Wireless, Bluetooth, Resistenza all'acqua IPX4, Per iPhone/iPod, Grigio: 116 Euro

Sony LinkBuds S Auricolari True Wireless con eliminazione del rumore - Ultra leggere per essere indossate tutto il giorno - Chiamate nitide - Fino a 20 ore di batteria con custodia di ricarica – Nero: 149,99 Euro

Sennheiser CX 400BT Auricolari Bluetooth con Touch Control, Bianco: 107,01 Euro

Sennheiser Auricolari CX Plus True Wireless-Cuffie In-Ear Bluetooth per musica e chiamate con Cancellazione Attiva del Rumore, Controlli Touch Personalizzabili e Durata della Batteria di 24 ore, Nero: 119,99 Euro

Il taglio di prezzo migliore lo troviamo nel caso dei Galaxy Buds Live, auricolari scontati proprio del 59% e poco distanti dal minimo storico; tuttavia, il rivenditore è un negozio di terze parti; quindi, consigliamo di verificare il feedback di altri consumatori prima di procedere con l’acquisto. Altrimenti, potete trovare i modelli Sennheiser CX Plus e Sony LinkBuds S al prezzo più basso di sempre.

In tutti i casi è garantita la consegna gratuita se siete abbonati a Prime, anche in un giorno. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione o a rate scegliendo tra il piano Cofidis e quello di Amazon, dove disponibile.

Tra le altre promozioni del periodo torniamo a segnalare alcuni robot aspirapolvere iRobot Roomba a prezzi imperdibili, sempre su Amazon.