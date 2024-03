16 offerte per PC Desktop da gaming a partire da soli 344 euro con la Festa di Primavera di Amazon

Su Amazon Italia è iniziata una nuova Festa delle Offerte di Primavera, un’ottima occasione per acquistare in sconto centinaia di prodotti tech. Abbiamo già raccolto per voi le migliori offerte sui portatili da gaming, oggi invece vogliamo soffermarci sui PC Desktop da gaming. Scopriamo subito le migliori promozioni.

CyberpowerPC Regiment con AMD Ryzen 5 4600G e Radeon Graphics

Se siete alla ricerca di un PC Desktop da gaming a basso costo, al di sotto dei 350 euro, trovate in offerta il CyberpowerPC Regiment PC Gaming con AMD Ryzen 5 4600G e Radeon Graphics con il 12% di sconto.

Venduto da CyberPowerPC UK, il desktop in questione offre 8 GB di RAM e 500 GB di SSD NVMe con alimentatore da 450 W. È proposto a 334 euro con il 12% di sconto.

Vai all'offerta

CyberpowerPC Wyvern con Nvidia GTX 1650 4GB

Saliamo leggermente di prezzo e di prestazioni. Il PC Desktop CyberpowerPC Wyvern offre un processore AMD Ryzen 5 4500 con 16 GB di RAM e 500 GB di SSD NCMe. Fiore all’occhiello di questo computer è la scheda grafica.

A bordo abbiamo infatti una Nvidia GTX 1650 con 4GB di memoria dedicata. Grazie alle offerte di primavera di Amazon possiamo averlo a 469 euro.

Vai all'offerta

CyberpowerPC Wyvern con Intel Core i5-10400F

Se siete interessati ad acquistare un PC Desktop con processore Intel anziché AMD, abbiamo in lista un CyberpowerPC Wyvern con Intel Core i5-10400F, la scheda grafica invece rimane la Nvidia GTX 1650 con 4GB di memoria dedicata.

La RAM è da 16 GB mentre l’SSD rimane da 500 GB. L’offerta porta il prezzo a 499 euro.

Vai all'offerta

CyberpowerPC Wyvern con Nvidia RTX 3050

Saliamo ulteriormente con le prestazioni, possiamo infatti proporvi un CyberpowerPC Wyvern con Nvidia RTX 3050, scheda grafica con 8 GB di memoria dedicata. Come CPU è montata una AMD Ryzen 5 4500.

Il PC Desktop offre anche 16 GB di memoria RAM e 500 GB di SSD NVMe. In questo caso, rispetto ai PC precedenti, l’alimentazione sale a 650 W. Il prezzo d’acquisto, grazie allo sconto dell’8%, arriva a 539 euro.

Vai all'offerta

CyberpowerPC Wyvern con Nvidia RTX 4060

Il gioco inizia a farsi serio: con il CyberpowerPC Wyvern provvisto di Nvidia RTX 4060 potete portare la qualità grafica dei vostri titoli preferiti a un livello superiore. La scheda grafica non ha bisogno di presentazioni, inoltre offre 8 GB di memoria dedicata.

Le restanti caratteristiche tecniche prevedono sempre 16 GB di RAM e 500 GB di SSD. Il processore, invece, è un AMD Ryzen 5 4500. Anche in questo caso l’alimentatore incluso è da 650 W. Prezzo? 609 euro.

Vai all'offerta

CyberpowerPC Wyvern con Nvidia RTX 3050

Torniamo nel mondo Intel con il CyberpowerPC Wyvern dotato di Core i5-12400F e scheda grafica Nvidia RTX 3050 con 8 GB di memoria dedicata. La RAM rimane da 16 GB, l’SSD da 500 GB.

Si può avere questo PC Desktop da gaming a 619 euro grazie alla Festa delle Offerte di Amazon.

Vai all'offerta

Romagna Computer con AMD Radeon RX 580

Cambiamo venditore e spostiamoci in Italia, con Romagna Computer che propone un PC Desktop da gaming con processore AMD Ryzen 5-4500 e scheda grafica AMD Radeon RX 580 con 8 GB di memoria dedicata.

Con 649 euro possiamo portarci a casa un PC fisso con 32 GB di RAM DDR4 e 1 TB di SSD NVMe.

Vai all'offerta

BREUNOR SLAYER con AMD Ryzen 5 8500G

Il PC Desktop da gaming BREUNOR SLAYER, in offerta con il 5% di sconto, vi permette di avere un processore AMD Ryzen 5 8500G a 6 core con clock fino a 5 GHz, 32 GB di RAM DDR5 a 6.000 MHz e 1 TB di SSD.

La parte grafica è affidata allo stesso processore AMD Ryzen 8500G, alimentato da un 600 W 80 Plus. Il prezzo di questo PC Desktop è pari a 721,99 euro.

Vai all'offerta

BREUNOR ASTRID con AMD Ryzen 5 8600G

Continuiamo a parlare di assemblati BREUNOR con il modello ASTRID, dotato di CPU AMD Ryzen 5 8600G a 6 core fino a 5,00 GHz. 32 i GB di RAM offerti con 1 TB di SSD NVMe.

La scheda grafica è integrata nel processore principale, alimentata insieme al resto del PC da un 600 W 80 Plus. Possiamo avere questo PC Desktop a 826,49 euro.

Vai all'offerta

BREUNOR DOMINANCE BURN con AMD Ryzen 7

Continuiamo la nostra lista con il PC Desktop da gaming BREUNOR DOMINANCE BURN. Prestazioni e prezzi salgono, abbiamo infatti una CPU AMD Ryzen 7 8700G con 8 core fino a 5,10 GHz. 32 GB di RAM DDR5 a 6.000 MHz e GPU integrata con Radeon Graphics.

L’SSD in bundle è da 1 TB NVMe, mentre il prezzo arriva a 921,49 euro.

Vai all'offerta

BREUNOR DOMINANCE BLAZE con NVIDIA RTX 4060

Arriviamo così al top della gamma BREUNOR: il PC Desktop DOMINANCE BLAZE dotato di scheda grafica dedicata NVIDIA RTX 4060 8 GB. Il processore è un AMD Ryzen 5 5600 fino a 4,4 GHz, mentre la RAM è da 16 GB DDR4 a 3.600 MHz.

Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera possiamo avere questo PC Desktop da gaming a 997,49 euro.

Vai all'offerta

CyberpowerPC Luxe con NVIDIA RTX 4060

Innalziamo ulteriormente l’asticella del prezzo per avere il CyberpowerPC Luxe con processore Intel Core i7-12700K e scheda grafica NVIDIA RTX 4060 8GB.

La RAM è in questo caso da 32 GB, l’SSD offre invece 1 TB di spazio. Da segnalare il raffreddamento a liquido del sistema, caratteristiche che portano il prezzo del PC Desktop a 1.077,74 euro.

Vai all'offerta

MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1058IT

Chi vuole fare le cose a regola d’arte può sicuramente mettere gli occhi sul PC Desktop da gaming MSI MAG Infinite S3 13NUC5-1058IT. Un prodotto che offre una CPU Intel Core i5-13400F e una GPU NVIDIA RTX 4060.

Questo modello è dotato anche di Wi-Fi 6E, mentre i pannelli laterali sono in vetro temperato da 4 mm. La RAM è da 16 GB DDR5, mentre l’archiviazione è doppia: abbiamo 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe associato a un HDD da 1 TB. Il prezzo in questo caso è di 1.279 euro.

Vai all'offerta

MSI MAG Infinite S3 13NUC7-1055IT

Per chi ha un budget di 1.549 euro segnaliamo assolutamente il PC Desktop MSI MAG Infinite S3 13NUC7-1055IT. Offre una CPU Intel Core i7-13700F e una scheda grafica NVIDIA RTX 4060.

16 GB di RAM DDR5, Wi-Fi 6E e doppia archiviazione, 1 TB SSD PCIe + 1 TB di HDD. Grazie alla Festa delle Offerte di Primavera costa 1.549 euro.

Vai all'offerta

BREUNOR V1 MADDEN con i5 14600K

Chiudiamo infine la nostra mega carrellata con il modello più costoso della lista, e anche il più performante. Il BREUNOR V1 MADDEN vanta una CPU Intel Core i5 14600K a 14 Core fino a 5,30 GHz e una GPU NVIDIA RTX 4070 con 12 GB di memoria dedicata.

Un prodotto di livello superiore che ha anche 32 GB di RAM a 6.000 MHz, 1 TB di SSD, dissipatore a liquido da 240 mm. Ovviamente tutti elementi che hanno un costo e portano il PC Desktop ad avere un prezzo di 1.643,49 euro.

Vai all'offerta