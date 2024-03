Le migliori offerte sui portatili gaming della Festa di Primavera di Amazon

È tempo di grandi sconti su Amazon, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera attiva fino al 25 marzo 2024. Sono molti i prodotti in offerta, ma una categoria al centro di grande attenzione è quella dei portatili da gaming.

Che siate alla ricerca di un laptop con scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090 o che abbiate intenzione di puntare una fascia di prezzo diversa mantenendovi comunque su GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40 (o al massimo Serie 30), di seguito potete trovare le offerte più valide.

MSI Vector GP68HX 13VI-248IT con GeForce RTX 4090

La scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090 non ha certo bisogno di troppe presentazioni. Ottime performance nel gaming sono dunque assicurate acquistando il modello MSI Vector GP68HX 13VI-248IT, in offerta proprio per la Festa delle Offerte di Primavera Amazon.



Si tratta di un modello che strizza l'occhio ai videogiocatori più esigenti, grazie anche alla presenza di un processore Intel Core i9-13950HX, 32GB di RAM e 1TB di SSD. Il pannello ha diagonale di 16 pollici e risoluzione Full HD+.

ASUS ROG Strix G16 G614JZ con GeForce RTX 4080

Alla richiesta di elevate prestazioni nel gaming risponde anche ASUS ROG Strix G16 G614JZ, un modello che risulta difficile non definire un mostro prestazionale. La scheda video è una NVIDIA GeForce RTX 4080, affiancata da un processore Intel Core i7-13650HX.



A completare il cerchio ci sono 16GB di RAM, 512GB di SSD e uno schermo da 16 pollici con risoluzione Full HD. Potete tranquillamente immaginarvi il sistema operativo a bordo: l'immancabile Windows 11 Home.

Acer Predator Helios 16 PH16-71-93JL con GeForce RTX 4080

Un notebook da gaming graffiante è l'Acer Predator Helios 16 PH16-71-93JL, che basa sulle sue performance su una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080.



Il processore è invece un Intel Core i9-13900HX, supportato da 16GB di RAM e 1TB di SSD. Se si guarda al display, la diagonale è da 16 pollici ma soprattutto c'è una frequenza di aggiornamento fino a 240Hz.

MSI Katana 17 B13VGK-1022IT con GeForce RTX 4070

Katana: un nome, un programma. Che siate appassionati della serie Yakuza o meno, il notebook da gaming MSI Katana 17 B13VGK-1022IT offre una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 e prestazioni interessanti in ambito gaming.



Questo anche grazie a un processore Intel Core i7-13620H, affiancato in questo caso da 16GB di RAM e 1TB di SSD. Se siete pronti ad affilare la lama, adesso sapete dove rivolgere lo sguardo.

ASUS ROG Zephyrus G16 GU603ZI con GeForce RTX 4070

Se siete alla ricerca di un design scintillante e ultrasottile, l'ASUS ROG Zephyrus G16 GU603ZI è in grado di fare per voi.



Non è però solamente questo il punto di forza della proposta di casa ASUS, considerata la presenza di una prestante scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070.

Lo schermo da 16 pollici offre anche un refresh rate fino a 240Hz. Inoltre, a non passare inosservato c'è il processore Intel Core i7-12700H.

Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL con GeForce RTX 4070

Il design dell'Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71-98AL è sicuramente da gaming, così come le prestazioni offerte da questo portatile lo sono.



Questo grazie a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070, che in questo caso è supportata da un processore Intel Core i9-13900HX. 16GB di RAM, 1TB di SSD e un display da 16 pollici e frequenza di aggiornamento fino a 165Hz completano il quadro.

Acer Predator Helios 18 PH18-71-99R3L con GeForce RTX 4070

Altro giro, altro membro della famiglia Acer Predator. Questa volta si fa riferimento al modello Predator Helios 18 PH18-71-99R3L, sempre con scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070.



Le specifiche sono molto simili al computer portatile già approfondito, compreso il processore Intel Core i9-13900HX, ma la diagonale del pannello è da 18 pollici e potrebbe dunque risultare interessante per chi è alla ricerca di dimensioni di questo tipo.

MSI Katana 15 B13VFK-1672IT con GeForce RTX 4060

Un altro Katana, questa volta con scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060. A supportare le prestazioni ci pensano un processore Intel Core i7-13620H, 16GB di RAM e 1TB di SSD.



Per affilare come si deve la lama, il portatile include un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144Hz. Che vogliate sfrecciare su piste virtuali o mettere il turbo al Wi-Fi grazie al supporto allo standard Wi-Fi 6, questo modello potrebbe fare al caso vostro.

ASUS ROG Strix G16 G614JV con GeForce RTX 4060

C'è poco da fare: nella scheda tecnica dell'ASUS ROG Strix G16 G614JV si fa notare la presenza di un refresh rate di 240Hz, associata al display da 16 pollici Anti-Glare. Se siete soliti giocare a titoli competitivi come Overwatch 2, sappiate che i pro player vedono ormai questo requisito come uno "standard".



Non deludono anche le prestazioni generali, grazie alla presenza di un processore Intel Core i7-13650HX, 16GB di RAM e 512GB di SSD. La scheda video? Una NVIDIA GeForce RTX 4060.

Acer Predator Helios Ph16-71-91 con GeForce RTX 4060

La gamma Predator Helios di Acer include anche il modello Ph16-71-91. Questo presenta prestazioni di tutto rispetto, considerata la presenza di un processore Intel Core i9-13900HX.



C'è poi la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, ma non solo: completano il quadro ben 64GB di RAM e 2TB di SSD. Il sistema operativo non può che essere Windows 11 Pro.

Acer Predator Helios Neo 16 con GeForce RTX 4060

Dal processore Intel Core i9-13900HX alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, le caratteristiche tecniche dell'Acer Predator Helios Neo 16 non sfigurano di certo tra i latpop da gaming che rientrano nell'iniziativa Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.



Da non sottovalutare la presenza di 32GB di RAM, 1TB di SSD e un pannello da 16 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 165Hz.

Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 con GeForce RTX 4050

Arrivando ai notebook con scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, ovvero quelli che possono fare gola a chi vuole rimanere sotto i 1.000 euro, l'Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 può risultare interessante per più di qualcuno.



Questo grazie anche alla presenza di un processore Intel Core i5-13420H. Vanno poi a completare la scheda tecnica 16GB di RAM e 512GB di SSD. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

MSI Thin GF63 12VE-292IT con GeForce RTX 4050

Sempre rimanendo tra i computer portatili dal prezzo interessante per un'ampia platea, l'MSI Thin GF63 12VE-292IT va inserirsi tra le soluzioni dotate di GPU NVIDIA GeForce RTX 4050.



Le caratteristiche tecniche comprendono poi un processore Intel Core i7-12650H, 16GB di RAM e uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD.

Acer Nitro 16 AN16-51-59BW con GeForce RTX 4050

A completare le proposte Acer in occasione della Festa di Primavera su Amazon c'è l'Acer Nitro 16 AN16-51-59BW.



Si tratta di un notebook da gaming che, oltre all'immancabile scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, comprende un processore Intel Core i5-13500H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. Il display ha diagonale di 16 pollici e risoluzione WUXGA.

MSI Cyborg 15 A13VE-656IT con GeForce RTX 4050

In questo momento non avete troppa intenzione di andare troppo oltre la fascia dei 1.000 euro e di conseguenza state pensando a un portatile da gaming con scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050? L'MSI Cyborg 15 A13VE-656IT potrebbe fare al caso vostro.



Dotato di un processore Intel Core i7-13620H, 16GB di RAM e 1TB di SSD, questo modello di computer portatile ha il nome perfetto per avventurarsi nei più disparati mondi cyberpunk.

MSI Thin GF63 12UDX-293IT con GeForce RTX 3050

Ultimo, ma non di certo per importanza, c'è l'MSI Thin GF63 12UDX-293IT, unico notebook di questa lista a includere la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050.



Nonostante non si tratti di un portatile da gaming propriamente all'ultimo grido, il principale punto di forza dell'offerta è indubbiamente il prezzo. Tenete a mente, infatti, che la scheda tecnica include un processore Intel Core i7-12650H, 16GB di RAM e 512GB di SSD.