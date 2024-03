Tutte le offerte di prodotti Electrolux con grandi WOW su Amazon

La multinazionale svedese Electrolux è senza alcun dubbio uno dei marchi più quotati per quanto riguarda grandi e piccoli elettrodomestici. Dai robot aspirapolvere ai sempre utili frullatori, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte del marchio attualmente attive su Amazon.

Electrolux Hygienic 600

Questo robot aspirapolvere di Electrolux è anche in grado di lavare il pavimento grazie ai panni in dotazione. Monitora l’ambiente circostante e sa sempre dove andare, inoltre grazie all’applicazione ufficiale è possibile programmare la pulizia con pochi tap.

La sua batteria integrata permette un funzionamento per 120 minuti di tempo, quando comunque la batteria scende al di sotto del 20% il dispositivo torna in autonomia alla sua base di ricarica. Mentre scriviamo si può avere a 229,99 euro con uno sconto del 23%.

Electrolux EEG41IW

Se è ancora presto per avere un robot a casa e volete rimanere fedeli alle classiche aspirapolvere con filo, ecco un interessante modello proposto con il 22% di sconto. L’Electrolux EEG41IW è un’aspirapolvere con sacco che può contenere fino a 3,5 litri, aspirando fino a 600 W di potenza.

Il design è alquanto compatto, inoltre grazie alle ruote soft pivottanti si porta a spasso per la casa senza troppa fatica. Nel momento in cui scriviamo costa appena 69,99 euro.

Electrolux EDBT800 Perfect Motion

Se siete alla ricerca di un pratico ferro da stiro da viaggio, per essere perfetti in qualsiasi occasione, l’Electrolux EDBT800 Perfect Motion può essere la scelta perfetta, soprattutto visto il prezzo di appena 19,99 euro grazie a uno sconto del 23%.

Vanta 800 W di potenza, pesa appena 920 grammi e può essere usato a 120V/220-240V, potete insomma utilizzarlo ovunque. La piastra è realizzata in acciaio inox e garantisce una scorrevolezza ottimale sui tessuti.

Electrolux EL61A4UG

Di nuovo un’aspirapolvere, questa volta però senza sacco. L’Electrolux EL61A4UG può contenere fino a 1,6 litri di sporco e grazie alle ruote XL rivestite in gomma può andare ovunque senza sforzo.

Il design compatto permette di riporlo sia in orizzontale che in verticale, inoltre il filtraggio ciclonico avanzato a 6 stadi cattura il 99,99% delle micropolveri più grandi di 1 micrometro. Un’offerta a tempo vi permette di averlo a 149,99 euro.

Electrolux E3Hb1-4Gg

Passiamo alla cucina con l’Electrolux E3Hb1-4Gg, un frullatore a immersione con tecnologia Truflow, piede di miscelazione unico e un design ottimizzato per le lame.

Presente anche un pulsante Turbo per avere 400 W di potenza. In confezione trovate anche un grande bicchiere da 600 ml per mescolare facilmente gli ingredienti.

Electrolux EDB1720

Torniamo a parlare di ferri da stiro con l’Electrolux EDB1720. Questa volta abbiamo una piastra in acciaio inossidabile resistente ai graffi, la regolazione manuale della temperatura e della quantità di vapore.

La cartuccia anticalcare è integrata, inoltre il cavo girevole a 180 gradi è lungo 1,95 metri. Il prezzo di questo ferro da stiro è di appena 19,99 euro con il 26% di sconto.

Electrolux Esc7400 Slow Cooker

Avete mai provato la comodità di una pentola elettrica? Ecco a voi l’Electrolux Esc7400 Slow Cooker, una pentola elettrica pensata appositamente per la cottura lenta per trattenere le vitamine e le sostanze nutritive degli ingredienti come frutta e verdura.

La capacità è di 6,6 litri, il corpo è inoltre in acciaio inox, mentre le maniglie sono in alluminio pressofuso. Il coperchio, infine, è in vetro. Costa 69,99 euro con il 30% di sconto.

Electrolux E4TB1-6ST

Rimaniamo in cucina con l’Electrolux E4TB1-6ST, un frullatore con lame TruFlow che può arrivare a 800 W di potenza. Si può avere a 49,99 euro con uno sconto del 30% grazie a un’offerta a tempo presente su Amazon.



Electrolux Impastatrice Planetaria E6KM1-8BPT

Con l’Electrolux E6KM1-8BPT si fa davvero sul serio: disponibile a 299,99 euro con il 32% di sconto, questa planetaria può impastare, frullare e mixare. Viene fornita con due ampie ciotole da 6 e 4 litri, inoltre con il coperchio PerfectRiseLid potete aspirare a lievitazioni perfette.



Electrolux E6Hs1-2Eg

Torniamo a parlare di stiratura con lo stiratore verticale Electrolux E6Hs1-2Eg. Un prodotto particolare e versatile che può arrivare a 1.200 W di potenza, con tanto di serbatoio rimovibile. Si può avere a 29,99 euro con il 36% di sconto.



Electrolux Sports Blender Create 3

Se amate fare frullati, l’Electrolux Sports Blender Create 3 può diventare il vostro migliore alleato. La bottiglia in dotazione è una 3-in-1: potete usarla per mescolare, per aggiungere e per portare i vostri frullati ovunque vogliate. Grazie alle lame TruFlow potete contare su una miscelazione perfetta, inoltre potete anche tritare il ghiaccio.

Grazie alle offerte a tempo di Amazon potete averlo a 29,99 euro con il 25% di sconto.

