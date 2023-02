I migliori sconti Amazon su auricolari Sony: c'è anche una offerta doppia!

Contemporaneamente alle offerte bomba su due TV Samsung del 2022, Amazon ha all’attivo alcune promozioni su auricolari Sony di ultima generazione, tra cui due modelli Linkbuds con tagli superiori al 30%; in un caso si tratta addirittura di un risparmio doppio! Vediamo nel dettaglio gli sconti in questione.

Gli auricolari più economici sono i Sony WF-C500 con tecnologia True Wireless e autonomia massima dichiarata di 20 ore. Al posto dei 99,99 euro di listino costa 54,99 euro, ovvero esattamente il 45% in meno. In poche parole, per chi non ha particolari esigenze lato audio si tratta di una promozione imperdibile.

In alternativa, si possono acquistare le Sony Linkbuds a 112,99 euro al posto di 179,99 euro. Attenzione al design: si tratta di auricolari TWS con driver ad anello e controlli a sfioramento, pensati per ascoltare anche i rumori ambientali e gestire la riproduzione musicale molto velocemente e comodamente. Non sono cuffie per tutti, ma sono indubbiamente tra i modelli più particolari lanciati nel 2022.

Infine, troviamo le tradizionali Sony Linkbuds S sempre True Wireless, con autonomia dichiarata fino a 20 ore e supporto alla tecnologia ANC. Ultra leggere, sono disponibili con una doppia offerta: oltre allo sconto base che le porta da 199,99 euro a 129 euro, infatti, godono di un taglio aggiuntivo di 6,45 euro al momento del check-out. Per chi predilige una qualità audio più elevata, questo è il modello perfetto tra quelli citati.

La consegna avviene gratuitamente anche in un giorno se si è iscritti a Prime, mentre il pagamento può essere completato a rate per i due auricolari Sony più costosi.

