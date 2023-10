I migliori sconti su TV OLED e decoder DVB-T2 della Festa delle Offerte Amazon Prime

Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime propone una serie di offerte molto interessanti su TV OLED e decoder per il digitale terrestre DVB-T2, proprio quando manca sempre meno allo switch off.

Ecco quali sono, secondo noi, le migliori offerte:

Hisense 40" LED Full HD 40A4FG , Smart TV VIDAA 4.2, Audio 2.0 14W, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù, Telecomando RaiPlay, Nero: 229 Euro

La Festa delle Offerte Prime di Amazon è riservata agli utenti iscritti al Prime, e sarà attiva fino alle 23:59 di domani, 11 Ottobre 2023. Sui TV più costosi Amazon propone anche il pagamento in cinque o dodici mensilità a tasso zero ed interessi zero.