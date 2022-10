I migliori smart TV low-cost in offerta su Amazon Italia, anche a meno di 200 euro

Dopo avervi parlato in giornata dell’offerta lampo sulla stampante 3D Anycubic Kobra Plus, disponibile su Amazon Italia, torniamo sullo stesso portale di e-commerce per parlarvi dei migliori smart TV low-cost in offerta, con prezzi che scendono anche sotto i 200 euro. Vediamoli nel dettaglio.

Sconti Amazon su smart TV economici

Hisense 32" LED HD Ready 2022 32A4FG, Smart TV VIDAA 4.2, Audio 2.0 12W, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù, Telecomando RaiPlay, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 163,99 euro

Hisense 40" LED Full HD 2022 40A4FG, Smart TV VIDAA 4.2, Audio 2.0 14W, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù, Telecomando RaiPlay, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 249,90 euro

TCL 32ES570F, Smart TV 32 pollici, Full HD con Android TV, HDR, Micro Dimming e Google Assistant, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 199 euro

TCL 40S5209, Smart TV 40” FHD con Android TV, HDR & Micro Dimming, Compatibile con Google Assistant, Chromecast e Google Home [Classe di efficienza energetica F]: 238,90 euro

Tutti questi televisori dotato di decoder DVB-T2 e funzionalità smart sono venduti e spediti da Amazon, ma soltanto il modello Hisense da 32 pollici risulta venduto al prezzo più basso di sempre secondo lo storico fornito da Keepa. La consegna a domicilio risulta gratuita e il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate con Cofidis, ma anche con il piano a 5 mensilità senza interessi pensato dalla società statunitense.

