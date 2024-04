Quali sono i migliori smartwatch sportivi? Funzioni e qualità al top per lo sport

I migliori smartwatch per lo sport da comprare su Amazon: non sapete quale smartwatch sportivo comprare per monitorare i vostri risultati durante l'attività sportiva? Ecco tre orologi da prendere seriamente in considerazione, con prezzi a partire da meno di 300 euro.

Garmin Fenix 7 Pro Solar

che si distingue per tante soluzioni innovative, come la ricarica solare grazie alla lente Power Glass che permette di immagazzinare energia dalla luce e di prolungare la durata della batteria garantendo fino a 22 giorni di autonomia in modalità smartwatch e fino a 73 ore con GPS attivo., ha una cassa da 47 millimetri in acciaio e uno schermo da 1.3 pollici con torcia LED integrata e segnalatore di posizione per essere sempre visibili al buio. Tante le funzioni pensate per gli sportivi come i dati delle metriche avanzate per ogni allenamento, tempi di recupero e funzione Stamina per capire quanta energia residua abbiamo prima di concludere l'allenamento, ovviamente non manca il sensore cardio per il controllo dei battiti cardiaci.

Uno smartwatch completo che include anche mappe precaricate TopoActive Europe e SkiView con nomi delle piste e livello di difficoltà di oltre 2.000 impianti sciistici. E ovviamente, essendo uno smartwatch è possibile ascoltare musica con Spotify, Deezer e Amazon, oltre a visualizzare tutte le notifiche e pagare in modalità contactless con Garmin Pay.

Garmin Forerunner 265

COMPRALO SU AMAZONAltro smartwatch di Garmin che si contraddistingue per un grande display AMOLED touch screen da 3.3 pollici con risoluzione 416x416 pixel. Equipaggiato con una memoria flash da 8 GB, supporto GPS e Wi-Fi per gli aggiornamenti veloci. La batteria assicura una autonomia di 15 giorni e di 24 ore in modalità GPS. La cassa è da 46 millimetri, in acciaio, mentre il cinturino è in silicone, questo orologio ha una uno spessore di 1,29 centimetri per un peso totale di 47 grammi. Resistente all'acqua fino a 5 atmosfere, integra cardiofrequenzimetro, sensore di ossigeno nel sangue, pedometro con indicazioni della distanza percorsa e calorie bruciate, accelerometro, giroscpio e indicatore della qualità del sonno. Non mancano visualizzazione del meteo, il timer e la bussola.

Coros Pace 3

COMPRALO SUBITOE' lo smartwatch sportivo più economico dei tre, un orologio leggero con un peso di soli 30 grammi (con cinturino in nylon). Il display touchscreen è da 1.2 pollici, la batteria ha una autonomia di 38 ore in utilizzo continuo con GPS e 17 ore di utilizzo quotidiano. Funzioni di pianificazione del percorso e attività come corsa, trail running, bici, nuoto, sport di forza, sci e snowboard. Coros Pace 3 è compatibile con tutte le principali app fitness come Nike Run Club, Apple Hearth, Health Connect e Strava inoltre può connettersi alle action cam GoPro e Insta360.

