Le migliori tastiere e cuffie da gaming ASUS in sconto, raggiunto minimo storico su Amazon

Coloro che vogliono aggiornare la propria postazione da gaming potranno farlo in questi giorni di febbraio accedendo a offerte molto allettanti: oltre a mouse e tastiere Razer in sconto, infatti, su Amazon si trovano anche tastiere e cuffie da gaming ASUS a prezzi competitivi.

Specifichiamo subito, in apertura, che è la società di Seattle a occuparsi di vendita e spedizione, garantendo la consegna gratuita ai clienti Prime anche in un singolo giorno. Inoltre, Amazon regala un buono sconto del 33% su Xbox Game Pass per PC a chiunque decide di proseguire con l’acquisto dei modelli da noi proposti.

Di seguito l’elenco completo con i prezzi attuali e quelli di listino:

ASUS TUF Gaming K1 – 39,99 euro (59,90 euro)

– 39,99 euro (59,90 euro) ASUS ROG Strix Scope NX TKL Moonlight White – 104,99 euro (159,99 euro)

Moonlight White – 104,99 euro (159,99 euro) ASUS TUF Gaming H1 WL – 64,99 euro (89,90 euro)

– 64,99 euro (89,90 euro) ASUS TUF Gaming H3 – 69,99 euro (99,99 euro)

Quali sono le periferiche vendute al prezzo più basso di sempre? Stando al grafico fornito da Keepa, si tratta delle cuffie wireless ASUS TUF Gaming H1 e della tastiera compatta ASUS ROG Strix Scope NX TKL. Le altre due periferiche, tuttavia, distano soltanto 10 euro dal rispettivo minimo storico. Insomma, restano offerte da non sottovalutare se volete sistemare il vostro setup per PC, Mac o anche per console, nel caso delle cuffie.

Nella giornata odierna abbiamo segnalato anche la disponibilità del tablet Honor Pad 8 a meno di 270 euro.