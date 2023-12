Quali sono le migliori tecnologie ispirate alla natura del 2023?

Anche in questo momento storico gli scienziati continuano a guardare alla natura per trovare possibili soluzioni ad alcuni problemi che affliggono ancora la nostra società.

Per esempio, alcuni ingegneri hanno inventato un tessuto molto particolare, in grado di raccogliere l'acqua depositata dalla nebbia mattutina nelle zone più aride del pianeta. Questo tessuto è composto da fili che ricordano tantissimo i filamenti delle ragnatele dei ragni, fra i materiali più resistenti ed elastici del pianeta. Altri ricercatori invece hanno scoperto che gli aracnidi possono aiutarci a combattere alcune malattie che colpiscono i nostri occhi e sono intenzionati a conoscere meglio il loro comportamento e il loro genoma, per scovare nuove potenziali cure.

Non tutte le invenzioni e le scoperte effettuate quest'anno si rivelano utili solo per l'uomo. Un team di ricercatori ha inventato dei robot microscopici, che hanno la forma delle scaglie di un pangolino. Questi robot sono utili a medici e ai veterinari per raggiungere velocemente i tratti più profondi del canale digestivo e fornire così medicinali o interventi salvavita. Possono per esempio bloccare un'emorragia interna o uccidere un parassita che minaccia la vita del suo ospite.

La morfologia del pangolino ha anche inspirato alcuni ingegneri, che hanno inventato dei tappetini biodegradabili molto sottili, in grado di essere elettrificati e di entrare in contatto con l'acqua, senza subire un corto circuito. Essi prendono il nome di tappetini kombucha e promettono di essere impiegati all'interno degli ospedali e sulla superficie del corpo umano, senza provocare eccessiva sudorazione o i tipici disturbi da contatto. Secondo alcuni esperti, potremmo presto vederli integrati nei nostri vestiti, sostituendo del tutto i cellulari e altre vecchie tecnologie.

Negli ultimi mesi sono nati persino dei robot mutaforma, ispirati alle oloturie, degli echinodermi mollicci imparentati con le stelle marine. Questi robot hanno la capacità di cambiare la propria consistenza e di passare dallo stato solido a quello liquido, dimostrandosi molto utili in determinati ambiti della ricerca e della medicina.

Infine un gruppo di etologi e inventori ha anche inventato una nuova tipologia di bussola, traendo ispirazione dagli occhi degli imenotteri, a cui appartengono le vespe e le api. Replicando la struttura dei loro occhi, gli scienziati sono stati in grado di produrre uno strumento capace di stimare la posizione del Sole nel cielo, anche durante le giornate nuvolose. Un'invenzione interessante, per coloro che amano il trekking o che praticano il proprio lavoro all'aperto.