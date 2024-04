Tre mouse Logitech perfetti per il lavoro d'ufficio: sono i migliori

Logitech, azienda che lavora da diversi decenni sulle periferiche, ci propone oggi una vasta gamma di prodotti che spaziano dall'uso office fino gaming. Oggi abbiamo selezionato tre modelli di mouse specifici per essere usati nell'ambito della produttività e che secondo il nostro parere sono i migliori sul mercato in questo momento.

Logitech MX Master 3S

Terza generazione del top di gamma in casa Logitech, l'MX Master 3S è considerato da molti il perfetto compromesso tra qualità, prestazioni, design e costo. Wireless, dotato di rotella a scorrimento ultraveloce, ergonomico e con 8000 DPI, l'MX Master 3S ha tutto ciò che serve per lavorare con precisione e velocità. Inoltre può essere finemente gestito in ogni suo aspetto tramite il software dedicato, Logi Options+, in cui potrete personalizzare ogni pulsante ed ottimizzare il flusso di lavoro, personalizzando il suo comportamento in base al programma o all'app in uso.VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

Logitech M720 Triathlon

Scendiamo leggermente di prezzo rispetto a MX Master 3S, non rinunciando tuttavia alla qualità costruttiva con questo M720 Triathlon di Logitech. Come suggerisce il nome, il mouse si contraddistingue per essere utilizzato su più dispositivi - fino a tre - grazie ai pulsanti posti sul dorso della periferica e raggiungibili con facilità. Un compagno versatile che può essere così sfruttato in ambiti di lavoro dove viene richiesto l'uso di più sistemi operativi in simultanea - ad esempio Windows e MacOS. Anche per questo modello ritroviamo la piena compatibilità con il software di personalizzazione Logi Options+.VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

Logitech Lift

Cambiamo forme, ma rimaniamo sempre nell'universo Logitech con questo particolare Lift, mouse ergonomico verticale pensato per chi più di ogni altra cosa pensa al proprio benessere e alla comodità di utilizzo. Come per tutti e tre i prodotti, ci troviamo di fronte ad un mouse costruito divinamente, wireless e compatibile con ogni sistema operativo. L'angolazione di 57° vi permette di mantenere una posizione naturale e quindi andare a rilassare maggiormente i muscoli della mano e dell'avambraccio, nonché i tendini, messi spesso a dura prova dalle ore di lavoro quotidiano.VAI AL PRODOTTO SU AMAZON

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!