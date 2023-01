Migrazione climatica: le isole Fiji devono trasferirsi a causa del cambiamento climatico

Chi ha detto che la crisi climatica non ha un impatto visibile già da ora? Mentre l'Indonesia sta cambiando la sua capitale perché quella attuale sta affondando nel mare, oltre 40 villaggi nelle Fiji sono destinati a essere trasferiti nei prossimi 5-10 anni a causa degli impatti del clima. Alcuni sono già stati spostati.

Negli ultimi quattro anni i funzionari delle Fiji hanno discusso di un piano per trasferire tutte le comunità che sono a rischio. Questo, come immaginerete, è un paese molto sensibile agli impatti della crisi climatica e nel 2016 il ciclone Winston ha colpito le coste uccidendo 44 persone e causato danni per un valore di 1,4 miliardi di dollari.

Ci sono oltre 300 isole e una popolazione di meno di un milione di persone, il 65% delle quali vive entro cinque chilometri dalla costa: per questo motivo tutti coloro che abitano qui sono molto esposti al cambiamento del clima e all'innalzamento del livello del mare. Si tratta di un processo costoso che non può essere sostenuto né dal governo delle Fiji né dagli abitanti del luogo.

Il fenomeno ha anche un nome: migrazione climatica. Quest'ultima si verifica quando delle persone sono costrette ad allontanarsi da un'area colpita da condizioni meteorologiche estreme e cerca rifugio in aree con climi più temperati. È un fenomeno globale, che prenderà sempre più piede, con persone in tutto il mondo costrette a lasciare le proprie case a causa di ripetuti disastri ambientali, come incendi o inondazioni.

Gli organi delle Nazioni Unite stimano che nei prossimi 30 anni possano esserci un miliardo di migranti climatici, mentre altre proiezioni suggeriscono 1,2 miliardi entro il 2050.