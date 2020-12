Il Milan arriva su Twitch: il 3 Dicembre l'apertura del canale ufficiale

Dopo l'apertura del canale Twitch di Fedez, anche il Milan ha annunciato il proprio approdo sulla piattaforma di Amazon. La squadra di Stefano Pioli infatti il 3 Dicembre 2020 aprirà il proprio canale ufficiale Twitch.

Si tratterà di un vero e proprio hub per l'intera platea di tifosi rossoneri: al suo interno saranno proposti contenuti delle prime squadre maschili e femminili, ma anche del settore giovanile e delle leggende. Su Twitch sarà anche proposto materiale proveniente dall'archivio storico del club.

Su Twitch i tifosi potranno collegarsi e chattare con giocatori e leggende. E' prevista una programmazione originale composta dagli AMA (Ask Me Anything) condotti dai giornalisti di Milan TV ed alcuni degli streamer più seguiti. Ogni pomeriggio Lollo e Luca Serafini apriranno le porte del club alla community di Twitch. Il mercoledì dalle 18 alle 20 Francesco Specchia e Giorgia Tavella presenteranno ospiti, curiosità, link e video originali, mentre il giovedì alle 17 Lollo e Mauro Suma terranno lo show "Sempre Milan".

"Twitch è una community di super tifosi che si riuniscono ogni giorno per partecipare e interagire in questa forma di intrattenimento. La nostra community è la community dell'AC Milan e questo canale sfrutta al meglio tutto ciò che Twitch ha da offrire" ha spiegato Pontus Eskilsson, VP of partnership EMEA di Twitch.