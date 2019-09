Milan Games Week 2019: i case per PC più strani in mostra alla fiera

Ha ufficialmente aperto i battenti ieri, a Fiera Milano Rho, l'edizione 2019 della Milan Games Week, ormai diventato un appuntamento fisso per la community dei videogiocatori italiani. In queste ore stiamo scrutando a fondo i vari stand degli espositori alla ricerca dei prodotti più interessanti, e tra questi ci hanno colpito alcuni case per PC.

Come vi mostriamo nelle fotografie presenti in calce, scattate dal nostro Aurelio Vindigni Ricca, ce n'è davvero per tutti i gusti. In alcune circostanze, le componenti interne dei PC passano in secondo piano grazie al lavoro d'ingegneria e progettazione dei cabinet che li rende dei veri e propri oggetti d'arredo, sebbene alcuni di questi non ricordino nemmeno lontanamente dei computer.

E' interessante anche notare come in molti stand siano presenti chassis di questo tipo, ed infatti la galleria non è stata scattata presso un solo espositore ma in varie aree della fiera. Fateci sapere tramite i commenti qual è il vostro preferito.

Vi ricordiamo che la Milan Games Week si concluderà ufficialmente il 29 Settembre. Qualche giorno fa sono anche stati svelati i contenuti delle varie aree tematiche, oltre alla lista completa dei titoli presenti in fiera.

Per tutte le informazioni sui prezzi e la vendita dei biglietti d'ingresso, vi rimandiamo alla nostra news dedicata.