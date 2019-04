Milano, hacker 24enne ruba i dati di 1,4 milioni di mail Libero e Virgilio da un bar

Un tizio come tanti altri, seduto al Dennys Caffè, un popolare bar di Assago, nei pressi degli uffici di Italiaonline, è riuscito nell'intento di rubare i dati di 1,4 milioni di mail collegate a Libero e Virgilio. Ha dell'incredibile quanto successo nell'hinterland milanese: il protagonista un giovane hacker 24enne.

Una scena da film, riportata anche dal Corriere della Sera che parla di un attacco incredibilmente veloce, su cui sta indagando la Procura di Milano per "accesso abusivo a sistema informatico", che prevede tra 1 e 5 anni di carcere.

Nonostante la Polizia sia riuscita a fermarlo, dopo avergli scattato una foto a seguito di un primo tentativo di arresto, è comunque riuscito a spedire i dati rubati tramite Telegram. L'attacco è avvenuto ai server di Italiaonline e si è svolto in due tranche: la prima volta non è riuscito a completarlo, mentre la seconda si è trovato di fronte gli uomini delle Forze dell'Ordine che l'hanno immediatamente fermato e condotto in caserma, sequestrandogli il computer da cui stava svolgendo il cracking e l'antenna che ha attirato l'attenzione di tutti.

Il lavoro del 24enne, di buona famiglia e studente di Giurisprudenza all'Università di Milano, gli sarebbe stato commissionato tramite una chat Telegram, che prevedeva anche una ricompensa in Bitcoin. Il ragazzo avrebbe ottenuto l'accesso nella rete di Italiaonline (che comprende Virgilio, Libero, Supereva e SEAT Pagine Gialle) tramite le credenziali di un dipendente.

Italiaonline dal suo canto non è riuscita a bloccare l'attacco, ma gli utenti che sono stati interessati dalla violazione sono stati già invitati a cambiare la password.