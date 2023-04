Milan-Inter di Champions League in chiaro: asta tra Sky, Rai, Mediaset, La7 e NOVE

Quando mancano poco più di dieci giorni all’andata della semifinale di Champions League tra Milan ed Inter, arrivano le prime indicazione sulla trasmissione in chiaro del big match, sebbene Amazon Prime Video abbia acquisito i diritti d’esclusiva per il nostro paese.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, le direttive di Agcom impongono la trasmissione in chiaro nel caso in cui una squadra italiana fosse impegnata nella semifinale di un torneo continentale. E dal momento che in questo caso le italiane sono due, è praticamente certo che si andrà alla rivendita dei diritti.

Amazon trasmette la partita in maniera gratuita in streaming per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Prime, ma c’è il problema della copertura della rete internet che potrebbe non renderla visibile a tutti. Ecco perchè la società americana è costretta a vendere i diritti del match a broadcaster terzi “a condizioni di mercato, eque e non discriminatorie”.

L’asta dovrebbe avvenire attraverso la firma di un accordo di sub licenza ad un’emittente televisiva che tramite digitale terrestre o satellite dovrebbe offrire una maggiore copertura. Ad aver mostrato interesse ci sono Sky tramite TV8 dove vengono trasmessi in chiaro anche i match di Champions League, la Rai con Rai 1, Mediaset con Canale 5 ma non sono escluse candidature da parte di La7 e NOVE.

La favorita però sarebbe Mediaset, ma la Rai potrebbe fare leva sugli accordi commerciali con Prime.