Milan-Inter di Champions League, scelto il canale per la trasmissione in chiaro

Dopo l’aut aut di AGCOM ad Amazon, sono stati assegnati i diritti per la trasmissione in chiaro della semifinale d'andata di Champions League tra Milan ed inter in programma il 10 Maggio 2023.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a trasmettere il big match europeo sarà TV8 di Sky, oltre che Prime Video di Amazon in streaming dove la visione sarà garantita a coloro che posseggono un abbonamento Prime.

La scelta è quindi ricaduta sul canale in chiaro di Sky, dove vengono mostrate anche alcune partite di Europa League in maniera gratuita. Mediaset invece su Canale 5 trasmetterà la gara di ritorno, mentre non ce l’hanno fatta Rai e Discovery ad assicurarsi i diritti nonostante l’interesse mostrato.

TV8 trasmetterà tutta la copertura di Prime Video, pre e post partita inclusi a partire dalle ore 19:30. Non sarà quindi proposto alcun contenuto extra. La decisione è arrivata dopo che qualche giorno fa un provvedimento di Agcom aveva rammentato che per gli eventi “di particolare rilevanza per la società” è necessario assicurare una diffusione in chiaro più ampia. Dal momento che le protagoniste sono due squadre italiane, quindi, la decisione è apparsa ovvia.

A proposito di diritti televisivi, nei prossimi giorni è atteso anche il primo bando per la trasmissione della Serie A.