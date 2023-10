Milan - Juventus parte 'muta' su DAZN: l'ironia di Nicola Savino e dei tifosi

La serata del 22 ottobre 2023 vede miriadi di tifosi dinanzi al televisore per la partita Milan contro Juventus. Peccato, però, che la trasmissione dell'atteso match tramite DAZN non sia iniziata esattamente nel migliore dei modi, dato che "non si sente l'audio".

No, la colpa non è del numero di alcolici consumati dai tifosi, ma si tratta proprio di una questione che riguarda la trasmissione in sé, più precisamente la telecronaca. Basta infatti dare un'occhiata all'hashtag #DAZN su Twitter per vedere le numerose lamentele e l'ironia dei tifosi di entrambe le squadre. Tra i commenti, come spesso accade, non mancano anche nomi ben noti.

In questo caso, un tweet che non passa di certo inosservato è quello di Nicola Savino, popolare conduttore radiofonico, che alle ore 20:51 del 22 ottobre 2023 ha commentato semplicemente: "Tecnico audio di #milanjuve su #DAZN, andiamo a berci un birrino che non è serata dai". Insomma, la birra sembra essere un tema ricorrente tra i tifosi in questa serata.

Tra l'altro, col proseguire della partita, gli utenti segnalano ancora una telecronaca a singhiozzo, con alcuni tifosi che ironizzano sul fatto che però, quantomeno per quel che concerne lo spot pubblicitario con Bobo Vieri, l'audio funziona. Nel frattempo, tra un "pallone che viene allont..." e l'altro, il match tra Milan e Juventus prosegue. In ogni caso, adesso sapete di non essere i soli a riscontrare problemi di questo tipo.