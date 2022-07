A Milano le consegne dell'ultimo miglio le fa un robot autonomo

Non c'è solamente il frigorifero che vi ascolta ad attirare l'attenzione in termini di tecnologia intelligente. Infatti, in questo periodo per le strade di Milano si sta facendo notare un robot autonomo per le consegne dell'ultimo miglio.

Si tratta di Yape, drone di terra a guida autonoma, definito dal Corriere della Sera come il "robot-postino". A cosa si fa riferimento nello specifico? A un piccolo robot dalla forma cubica in grado di muoversi in ambito urbano a una velocità di circa 6 km/h. Può trasportare 10 kg di merce, mentre il suo peso è pari a circa 50 kg.

Il primo test legato a Milano sta andando in scena nei pressi di Cascina Merlata, neonato quartiere della città, più precisamente al distretto residenziale UpTown. La fase di sperimentazione in questo ambito durerà per un anno ed è chiaramente pensata per comprendere al meglio le dinamiche con cui far muovere il robot in un contesto reale come quello appena descritto.

Tutto è ovviamente a norma: grazie all'interessante progetto Sperimentazione Italia, sostenuto anche dal Ministero dello Sviluppo Economico e pensato per garantire maggiore libertà in termini di innovazione a startup e non solo, è stata ottenuta una deroga temporanea per poter effettuare tutti i test del caso.

L'obiettivo è quello di mappare il territorio in 6 mesi, nonché di arrivare in seguito a effettuare consegne in quel di UpTown collaborando con le attività locali. Chiaramente ci sono ancora diversi passi da effettuare, anche a livello normativo, affinché si possa poi estendere il tutto quantomeno alla città di Milano, ma si tratta sicuramente di un inizio intrigante.

In ogni caso, se volete approfondire il progetto in sé, potete fare riferimento al portale ufficiale di Yape, in cui viene spiegato un po' tutto quello che c'è da sapere in merito al funzionamento di questo "robot-postino" che si sta facendo notare anche in quel di Milano.