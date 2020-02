Milano-Malpensa in 10 minuti: FNM vuole portare Hyperloop di Elon Musk in Lombardia

Il treno superveloce Hyperloop arriverà in Italia nei prossimi anni, come rivelato lo scorso mese dalla stessa società che sta studiando sei tratte a nord e sud. Il consiglio d'amministrazione di Fnm, che gestisce il trasporto ferroviario sul Malpensa Express, intende integrarlo anche sulle proprie tratte.

Il CDA ha infatti dato al presidente Andrea Gibelli il mandante di "sottoscrivere una lettera d'intenti con Hyperloop Italia per uno studio di fattibilità sulla Cadorna-Malpensa". L'obiettivo è collegare la stazione di Cadorna con l'aeroporto del capoluogo lombardo in 10 minuti con i treni a lievitazione magnetica Secondo il CEO si tratterebbe di "un'opera colossale per la sua complessità che ci consente di porre il cuore oltre l'ostacolo".

Tuttavia, come spiegato da Gibelli, bisognerà "valutare la tecnologia Hyperloop, di cui l'Ue ha definito standard negli ultimi mesi e valuteremo un'opportunità unica nel suo genere rispetto a una tecnologia che definire innovativa è un termine riduttivo". Attualmente il treno impiega 40 minuti per completare la tratta, ecco perchè una riduzione a poco più di 10 minuti rappresenterebbe un vantaggio colossale per i viaggiatori.

"Fnm è aperta alle novità e ha superato una grande crisi negli ultimi anni, ha acquistato 176 treni che verranno affidati a Trenord e vuole essere in prima linea per valutare tutte le nuove tecnologie. Abbiamo una tratta particolarmente significativa la Cadorna-Malpensa, una delle aree più popolate del Paese e con questa tecnologia la Lombardia potrebbe avere due City Airport, Linate e Malpensa, equidistanti da Milano" continua Gibelli, il quale ha affermato che lo studio di fattibilità durerà sei mesi.

Bibop Gresta, fondatore ed AD di Hyperloop Italia ha spiegato che il costo stimato è tra i 20 ed i 40 milioni di Dollari a chilometro.