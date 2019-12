Milano, ecco l'ostello hi-tech low cost con touch screen e 'social network'

Si dorme in delle micro-stanze, in delle capsule, nella struttura chiamata Ostelzzz, che si trova a Milano. Stiamo parlando di un ostello da circa 1100 metri quadri con un totale di 100 posti letto, pensato per coloro che non vogliono spendere troppo.

Stando anche a quanto riportato da EuroNews e The New Paper, le cabine coinvolte si chiamano Zzzleepandgo (qui trovate il sito ufficiale) e sono le stesse che si possono trovare all'interno degli aeroporti di Malpensa e Orio Al Serio. Tuttavia, a Milano è stato aperto un ostello in via Giorgio Jan (fermata metro Lima). La struttura ha cinque piani, di cui quattro dedicati alle micro-stanze e uno per l'aerea comune, dove c'è anche una corte interna privata.

Al loro interno, le capsule implementano luci LED, ventilazione meccanica e touch screen. Non manca una specie di social network interno, che può mettere in contatto i clienti della struttura. Ad esempio, le persone possono proporre un piano per la giornata (come una passeggiata nel centro di Milano) e gli altri utenti possono decidere se aderire alla proposta o meno. Insomma, si tratta di una struttura che può anche aiutare a fare conoscenze.

I piani relativi alle cabine hi-tech non sembrano essere finiti qui, visto che EuroNews fa sapere che questi ostelli potrebbero presto arrivare anche a Roma e Venezia.