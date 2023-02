A Milano sorgerà il perfetto luogo in cui lavorare: chi vuole andarci?

È possibile lavorare in un ufficio confortevole, in grado di garantire un maggior benessere psico-fisico? A Milano il sogno di tutti diverrà presto realtà.

Diversi studi hanno dimostrato che per garantire una maggior produttività non bisogna di certo stressare il lavoratore, ma garantirgli maggiori comfort e un clima in grado di abbassare i livelli di stress, come ad esempio utilizzare dei LEGO per il proprio lavoro. Proprio per questo a Milano entro il 2024 nella zona Parco Lambro sorgerà un ufficio biofilico.

Come suggerisce la parola, biofilia significa "amore per la vita" e si tratta di un concetto che si traspone perfettamente in questo caso nell’architettura. L'ufficio "Welcome, feeling at work", è ideato da Europa Risorse sgr, una società di gestione del risparmio italiana nella quale spicca fra i progettisti il coordinatore dott. Kengo Kuma, che ha affermato: "Sino ad oggi, la direzione intrapresa dall’architettura è stata quella di rescindere il rapporto tra uomo e natura. In futuro, il ruolo delle costruzioni sarà quello di connettere i due mondi".

L'idea nasce a seguito di uno studio effettuato poco tempo fa, nel quale si evince che circa l'88% degli intervistati necessita di uno standard minimo di benessere psico-fisico, che tuttavia spesso viene a mancare. L'obiettivo sarà quello di tener conto, già in fase di progettazione, di alcuni parametri dell'edificio quali ad esempio: l'organizzazione della luce, del verde, degli spazi e la collocazione all'interno della città.

Tutto il progetto è collegato da un filo verde immaginario, che unisce lavoro e tempo libero. Sarà presente ogni tipo di comodità per i dipendenti: un auditorium, spazi di co-working, intere hall riservate agli incontri di lavoro, ma anche ristoranti e lounge, negozi, un supermercato, un’area wellness, luoghi per eventi temporanei e mostre. "L’ottica è quella di favorire una vita lavorativa urbana creativa e lungimirante" ha affermato infine Kuma, che probabilmente riuscirà ad eliminare il quiet quitting, ovvero uno dei fenomeni maggiormente in ascesa negli ultimi anni.