Milano, stazione Centrale: centinaia di PIN rubati alle biglietterie, presi i ladri

Rubavano i PIN delle carte di credito alle ignare persone che utilizzavano le biglietterie automatiche della stazione Centrale di Milano. Per questo motivo, la Polfer (Polizia ferroviaria) ha tenuto d'occhio ed è riuscita ad arrestare i due cittadini romeni che a Ferragosto stavano cercando di recuperare lo skimmer montato due giorni prima.

Stando a quanto riportato anche da Repubblica, i due ladri si sono vestiti come dei normali turisti in partenza e hanno cercato di mischiarsi con la folla, provando a sfruttare il classico "traffico" di Ferragosto per riuscire a recuperare i PIN ottenuti dallo skimmer. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo non è altro che un apparecchio contenente una microcamera e una scheda magnetica in grado di "mimetizzarsi" perfettamente nelle biglietterie e di catturare i dettagli delle carte di credito utilizzate dai veri turisti.

La Polfer si è quindi appostata per circa un'ora durante la mattina di Ferragosto ed è riuscita a cogliere sul fatto i ladri. Nel frattempo, lo skimmer era riuscito a "ottenere" i dettagli di centinaia di carte di credito. Inoltre, è stata trovata anche la ricevuta di una transazione bancomat da 6.000 sterline. Qui sotto potete anche vedere il video della Polizia di Stato (il player è di Repubblica).