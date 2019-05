Milano vista dall'alto in una spettacolare foto dell'ESA

L'ESA, tramite un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, ha pubblicato un'immagine mozzafiato che mostra la città metropolitana di Milano dall'alto e catturata nell'ambito della missione Copernicus Sentinel-2.

Nello scatto, visualizzabile in alta definizione a questo indirizzo, si può chiaramente vedere il Duomo di Milano e la sua piazza circostante, proprio al centro dell'immagine.

Nel post l'ESA si sofferma sul fatto che "Milano è la seconda città più grande d'Italia e, come la maggior parte dei grandi ambienti urbani, soffre di inquinamento atmosferico", ma sottolinea anche le misure messe in atto per ridurre le emissioni di agenti inquinanti, che prevedono l'inserimento nell'ambiente di più zone verdi per rendere l'aria più vivibile. Tra i progetti citati dall'ESA c'è il Bosco Verticale, che mira ad ispirare la necessità della biodiversità urbana, ma anche la Biblioteca degli Alberi.

Il Comune però ha anche reso noto che intende piantare altri tre milioni di alberi entro il 2030.

L'immagine in questione, sottolinea l'ESA, è anche presente nel programma Earth From Space ed è stata scattata il 24 Settembre 2018 dalla missione Copernicus Sentinel-2, che è sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea allo scopo di monitorare le aree verdi del pianeta, ma anche per fornire maggiore supporto nella gestione dei disastri naturali. L'ESA si avvale di due satelliti: Sentinel-2A e Sentinel-2B, lanciati nel Giugno 2015.