Quanti miliardari hanno investito in criptovalute? Sono tantissimi

Mentre da una parte c'è stata una forte impennata dei casi di truffa, con un numero incredibile di americani che hanno perso miliardi in criptovalute, dall'altra è innegabile che il mondo della finanza decentralizzata abbia attirato investitori da ogni parte del globo.

In un recente rapporto si mette in luce una parte di questa popolazione, andando a indagare proprio sul numero di miliardari che attualmente hanno già inserito liquidità nel mercato crypto in maniera diretta o indiretta.

Dal sondaggio (limitato numericamente, dal momento che ha visto coinvolti appena 65 individui), è emerso che circa il 30% di questi ha già effettuato investimenti in criptovalute. Come spiega Forbes, rispetto alla popolazione generale, la percentuale di miliardari attirati dal mondo della blockchain è enormemente più elevata.

In particolare, circa il 18% ha almeno l'1% delle proprie ricchezze investito nel mercato delle criptovalute e una grossa fetta è entrata in questo mondo solo come una sorta di esperimento senza troppe pretese: in effetti, l'80% degli investitori crypto ha affermato di aver investito meno di un decimo delle proprie fortune in questo settore, mentre solo il 3,2% ha dichiarato di aver investito più della metà degli averi.

Il 10% del totale, invece, ha affermato di avere investimenti nel mercato delle criptovalute soltanto in maniera indiretta.

Nel frattempo, ricordiamo che nel mese di giugno 2022 il Congresso USA ha raggiunto l'accordo sulle criptovalute per una regolamentazione più solida.