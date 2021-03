Un miliardario poterà con sé 8 persone gratuitamente durante un viaggio intorno alla Luna

SpaceX ha intenzione di organizzare dei viaggi verso la Luna già nel 2023. I biglietti sono già stati "prenotati", e nove di questi sono destinati al miliardario giapponese Yusaku Maezawa e altre 8 persone che sceglierà di portare con sé, in forma totalmente gratuita.

Nel 2018, SpaceX ha lavorato con l'imprenditore in una futura missione sulla Luna all'interno del razzo della compagnia spaziale che, ricordiamo, attualmente in fase di sviluppo ed è arrivato al prototipo SN10. Quest'ultimo recentemente ha ottenuto un risultato davvero incredibile all'atterraggio... anche se poi è saltato in aria poco dopo.

Da allora, la missione di Maezawa, ora soprannominata "DearMoon", si è trasformata in qualcosa di più grande: in totale, secondo il nuovo piano, da 10 a 12 persone voleranno a bordo della Starship, otto di loro portate dal miliardario. Originariamente, a far compagnia all'imprenditore, ci doveva essere la sua "futura compagna", l'incipit di un reality show ormai cancellato.

Starship dovrebbe impiegare circa tre giorni per raggiungere la Luna; farà quindi un giro attorno al lato più lontano della Luna e viaggerà per altri tre giorni verso la Terra. I requisiti per far parte dell'equipaggio di Maezawa sono ancora un po' vaghi e sicuramente verranno stabiliti più avanti, prima della partenza. Nel frattempo, SpaceX cercherà di sviluppare il suo veicolo spaziale, così da essere pronti per il viaggio tra due anni.